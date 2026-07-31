Spiagge più pulite a Marina di Ragusa e Punta Braccetto: al via la consegna dei portacicche tascabili

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La tutela dell’ambiente passa anche dai piccoli gesti quotidiani. A Marina di Ragusa e Punta Braccetto prende il via una nuova iniziativa dedicata alla salvaguardia del litorale e al rispetto degli spazi pubblici: saranno distribuiti centinaia di portacicche tascabili per contrastare l’abbandono dei mozziconi di sigaretta sulle spiagge.

Un’azione dal forte valore educativo che punta a sensibilizzare cittadini e turisti sul corretto comportamento da adottare nei luoghi più frequentati durante la stagione estiva.

Il messaggio dell’amministrazione è chiaro: la spiaggia non è un portacenere e il territorio appartiene a tutti.

Una campagna per difendere il mare e gli spazi pubblici

L’iniziativa nasce dopo l’ordinanza sul divieto di fumo nel tratto di spiaggia compreso tra La Rotonda e il Lido Azzurro, a Marina di Ragusa, e dopo le disposizioni dedicate alla tutela delle aree verdi, delle bambinopoli e degli spazi sportivi presenti nelle ville e nei giardini cittadini.

L’obiettivo ora è ampliare il messaggio di responsabilità ambientale coinvolgendo direttamente la comunità.

I portacicche portatili rappresentano uno strumento semplice ma efficace per evitare che i mozziconi finiscano sulla sabbia, nelle aree verdi o nelle strade, contribuendo all’inquinamento del territorio.

Appuntamento in Piazza Malta con cittadini e associazioni

La prima fase della distribuzione si svolgerà sabato 1 e domenica 2 agosto alle ore 17.30 in Piazza Malta a Marina di Ragusa.

All’iniziativa parteciperanno cittadini volontari e numerose associazioni ambientaliste impegnate nella tutela del territorio.

Hanno già confermato la loro presenza Plasticfree, Legambiente, Esplorambiente, Ragusa Attiva e Rimboschiamo, realtà che collaboreranno alla sensibilizzazione e alla distribuzione dei dispositivi.

La campagna arriva anche a Punta Braccetto

L’iniziativa non riguarderà soltanto Marina di Ragusa.

Una giornata dedicata alla consegna dei portacicche è prevista anche a Punta Braccetto domenica 9 agosto alle ore 17.30, con punto di incontro presso l’Infopoint.

Anche qui l’obiettivo sarà coinvolgere residenti e visitatori, soprattutto nel periodo di maggiore affluenza turistica, promuovendo comportamenti rispettosi verso uno dei tratti costieri più apprezzati del territorio ibleo.

Giuffrida: “La spiaggia non è un portacicche”

A presentare l’iniziativa è stato l’assessore all’Ambiente Gianni Giuffrida, che ha lanciato un appello al senso civico della comunità.

“La spiaggia non è un portacicche. Così come non lo sono i prati, le fioriere e le strade. Dopo l’ordinanza di divieto di fumo vogliamo portare avanti un’iniziativa educativa a tutela di tutto il litorale e del territorio”.

L’assessore ha ringraziato i volontari, le associazioni ambientaliste e i cittadini che aderiranno alla campagna, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità.

I portacicche saranno offerti dalla ditta Busso, con l’auspicio che possano diventare un’abitudine quotidiana per chi frequenta le spiagge.

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