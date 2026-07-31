Distretto Socio-Sanitario D43: arrivano 13 nuove figure professionali

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Un nuovo passo avanti per il potenziamento dei servizi sociali nei territori di Vittoria, Comiso e Acate. Questa mattina, nella Sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sono stati sottoscritti i contratti delle 13 nuove figure professionali destinate al Distretto Socio-Sanitario D43, con la contestuale immissione in servizio nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Un investimento strategico che punta a rafforzare la rete dei servizi dedicati ai cittadini e, in particolare, alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di fragilità sociale, economica ed educativa.

Un potenziamento da quasi 2 milioni di euro per il territorio

L’intervento, finanziato con risorse pari a 1.997.435,12 euro, rappresenta un importante investimento sulla capacità organizzativa del Distretto D43, che vede Vittoria come Comune capofila insieme a Comiso e Acate.

Le nuove professionalità saranno impegnate esclusivamente nelle attività legate all’attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, con l’obiettivo di migliorare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini e rendere più efficace la presa in carico dei bisogni del territorio.

Contratti firmati a Palazzo Iacono: presenti istituzioni e uffici coinvolti

Alla cerimonia di sottoscrizione erano presenti il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Comiso Salvatore Romano, accompagnato dalla dirigente del settore, e i rappresentanti del Comune di Acate.

Per Vittoria hanno partecipato anche l’assessore ai Servizi Sociali Francesca Corbino, il vicesindaco Giuseppe Fiorellini, la dirigente dei Servizi Sociali e i dirigenti e funzionari che hanno seguito l’intero percorso amministrativo.

Un lavoro complesso che ha permesso di completare l’iter necessario alla contrattualizzazione del nuovo personale.

Un percorso reso possibile dai fondi ministeriali

Il risultato arriva dopo l’approvazione delle convenzioni di sovvenzione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la successiva autorizzazione dell’Autorità di Gestione.

Passaggi fondamentali che hanno consentito al Distretto di procedere alla selezione e all’inserimento delle nuove risorse, chiamate ora a rafforzare concretamente il sistema dei servizi sociali locali.

Aiello: “Un investimento concreto sul welfare del territorio”

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Vittoria Francesco Aiello, che ha evidenziato il valore dell’operazione per tutta la comunità.

“L’immissione in servizio di queste nuove figure professionali rappresenta un risultato di grande valore per il nostro territorio. Il rafforzamento del Distretto Socio-Sanitario D43 consentirà di offrire servizi più efficienti e qualificati ai cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione”.

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