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Modica punta sulla prevenzione: nasce il Gruppo Territoriale P.I.P.P.I. per sostenere famiglie e minori
31 Lug 2026 10:29
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Un nuovo modello di intervento sociale prende forma a Modica con la costituzione del Gruppo Territoriale P.I.P.P.I., un progetto dedicato alla prevenzione delle situazioni di fragilità familiare e al sostegno della genitorialità.
L’iniziativa rappresenta un importante cambio di prospettiva nelle politiche sociali: non intervenire soltanto quando una difficoltà è ormai diventata emergenza, ma accompagnare le famiglie prima che le criticità possano compromettere il benessere dei bambini e dei ragazzi.
Il programma punta infatti a evitare, quando possibile, l’allontanamento dei minori dal proprio contesto familiare, attraverso percorsi personalizzati di supporto rivolti ai genitori e alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà.
P.I.P.P.I., un percorso per rafforzare la genitorialità
Il Programma P.I.P.P.I. si basa su un approccio multidisciplinare che mette al centro la famiglia, le sue risorse e la capacità di affrontare le difficoltà con il sostegno di una rete qualificata di servizi.
L’obiettivo principale è promuovere una genitorialità più consapevole e responsabile, offrendo strumenti concreti per affrontare problematiche educative, sociali ed economiche.
Il progetto nasce dalla volontà di costruire una comunità educante capace di proteggere i diritti dei minori e garantire loro la possibilità di crescere all’interno della propria famiglia, quando le condizioni lo permettono.
Presentati anche i nuovi Centri Famiglia
Durante l’incontro sono stati presentati anche i Centri Famiglia, nuovi presidi territoriali pensati come punti di riferimento per genitori, coppie e famiglie con figli.
All’interno dei centri saranno disponibili servizi di informazione, orientamento e consulenza professionale, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai bisogni della vita familiare quotidiana.
Si tratta di spazi dedicati all’ascolto e all’accompagnamento, dove le famiglie potranno trovare supporto e indicazioni utili per affrontare le diverse fasi del percorso genitoriale.
Una rete territoriale per affrontare le fragilità
La costituzione del Gruppo Territoriale P.I.P.P.I. è stata anche un’importante occasione di confronto tra le diverse realtà istituzionali e professionali presenti sul territorio.
All’incontro hanno partecipato rappresentanti dell’Osservatorio per la Dispersione Scolastica, dirigenti degli istituti scolastici, operatori della Neuropsichiatria Infantile, del Servizio Dipendenze, del Centro per l’Impiego, dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e dell’Amministrazione comunale.
Una collaborazione che punta a creare una rete integrata capace di intercettare precocemente i bisogni delle famiglie e costruire interventi coordinati.
Spadaro: “Un cambio di passo per accompagnare le famiglie”
A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Modica, Concetta Spadaro.
“Si tratta di un programma di intervento di prevenzione di fronte all’allontanamento dei minori dalle famiglie in difficoltà. Un percorso che si sviluppa attraverso interventi intensivi di sostegno alla genitorialità e alla responsabilità familiare”.
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