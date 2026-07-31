Scoglitti cambia volto: inaugurate Skyview e pista ciclabile della Riviera Kamarina

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Scoglitti compie un passo decisivo nel percorso di riqualificazione e rilancio del proprio territorio. È stata inaugurata la nuova Skyview insieme alla pista ciclabile della Riviera Kamarina, due opere realizzate grazie ai finanziamenti del Pnrr che restituiscono alla comunità un’area per anni segnata dall’abbandono, trasformandola in uno spazio moderno, accessibile e pensato per cittadini, famiglie e visitatori.

Il taglio del nastro ha segnato un momento importante per la frazione rivierasca di Vittoria, che si dota così di nuove infrastrutture dedicate alla fruizione del lungomare, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione paesaggistica.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Francesco Aiello e gli assessori Salvatore Avola, Cesare Campailla, Arturo Barbante e Fabio Prelati.

La nuova Skyview diventa il simbolo della rinascita della Riviera Kamarina

La nuova struttura panoramica rappresenta una delle principali novità del progetto di rigenerazione urbana. Un punto di osservazione privilegiato dal quale residenti e turisti potranno ammirare il mare di Scoglitti e i suggestivi tramonti della Riviera Kamarina.

Un’opera destinata a diventare un nuovo punto di riferimento per la frazione, capace di unire bellezza, accoglienza e valorizzazione del paesaggio.

La Skyview nasce con l’obiettivo di offrire un luogo di incontro e di attrazione turistica, contribuendo a rafforzare l’identità di Scoglitti e a renderla sempre più competitiva nell’offerta rivolta ai visitatori.

Una nuova pista ciclabile per sport, ambiente e turismo

Accanto alla struttura panoramica è stata inaugurata la nuova pista ciclabile della Riviera Kamarina, un intervento che punta a favorire una mobilità più sostenibile e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il percorso consentirà a residenti e turisti di vivere il tratto costiero in modo più sicuro, offrendo uno spazio dedicato a chi sceglie la bicicletta come mezzo di spostamento o semplicemente come occasione di benessere e tempo libero.

La riqualificazione dell’area rappresenta un investimento strategico per la frazione, con l’obiettivo di creare nuovi spazi di aggregazione e aumentare l’attrattività turistica durante tutto l’anno.

Un intervento che restituisce valore a un’area dimenticata

Le nuove opere segnano un cambio di prospettiva per Scoglitti. Un territorio che per lungo tempo ha atteso interventi di recupero trova oggi una nuova dimensione, con spazi pubblici più curati e servizi capaci di rispondere alle esigenze della comunità.

La trasformazione della Riviera Kamarina diventa così un esempio concreto di come i fondi del Pnrr possano tradursi in interventi visibili e capaci di incidere sulla quotidianità dei cittadini.

La nuova infrastrutturazione punta anche a sostenere il turismo, offrendo nuovi motivi di interesse per chi sceglie Scoglitti come meta per trascorrere momenti di relax sul litorale ibleo.

Nicastro: “La rinascita di Vittoria e Scoglitti è un risultato concreto”

Soddisfazione per il completamento delle opere è stata espressa dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Nicastro, che ha sottolineato il valore della riqualificazione della Riviera Kamarina.

“Abbiamo rigenerato la riviera investendo nella mobilità sostenibile e restituendo ai cittadini un luogo che torna a essere centro di aggregazione per famiglie, giovani e turisti”, ha dichiarato Nicastro.

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