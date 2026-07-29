Un tesoro custodito dal silenzio: scoperto a Donnalucata un nido segreto con 92 piccole tartarughe

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un nido che non era stato né notato e né segnalato. Prima mamma tartaruga caretta-caretta, poi la sabbia, quindi le uova ed ora le tartarughine appena nate: un susseguirsi di eventi che hanno portato in mare 92 neonate dopo la schiusa nella spiaggia di Donnalucata. Una schiusa in un nido che non era stato segnalato e che, nel silenzio più assoluto, ha portato in vita i nuovi nascituri. La conferma arriva da Oleana Prato, biologa marina responsabile per WWF del progetto di salvaguardia delle tartarughe marine. “Le prime schiuse da nidi siciliani quest’anno, provengono da nidi non segnalati: iniziando da Trapani, proseguendo all’isola delle Femmine in territorio di Palermo e continuando a Donnalucata – afferma Oleana Prato – si sottolinea l’importanza e la necessità di una maggiore partecipazione, sensibilizzazione e collaborazione degli usuffruttuari delle spiagge che sono poi i bagnanti, i gestori di lidi e gli operatori di pulizia. L’ultimo nido, per ordine di tempo, nel Ragusano, segnalato dai bagnanti, che hanno visto emergere dalla sabbia decine di neonate.

Sul posto Salva Caravello, Giovanni, Tiziana Toni e Antonio Barlotta per recintare l’area e valutare lo stato del nido. In questo modo sono state assicurate 92 neonate che sono state consegnate al loro habitat naturale, cioè al mare”.

© Riproduzione riservata