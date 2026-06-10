Porto Piccolo di Pozzallo: è scontro istituzionale sul dragaggio. Il sindaco Ammatuna chiama in causa il Prefetto

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Si accende lo scontro istituzionale sul mancato dragaggio del Porto Piccolo di Pozzallo, opera considerata strategica per la tenuta economica del territorio e per le attività produttive legate alla portualità. Il sindaco Roberto Ammatuna ha deciso di investire direttamente il Prefetto di Ragusa, chiedendo un intervento urgente per sbloccare una situazione definita “inaccettabile”.

Al centro della vicenda c’è il ritardo nell’avvio del cantiere, nonostante l’appalto risulti regolarmente aggiudicato e le risorse economiche siano già disponibili.

“Muro di gomma istituzionale” sul dragaggio del porto

Secondo quanto denunciato dal primo cittadino, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale continuerebbe a rinviare l’apertura dei lavori, fornendo comunicazioni considerate poco chiare e non risolutive.

Una situazione che, secondo il Comune, si sarebbe aggravata anche per il mancato riscontro a una formale richiesta di accesso agli atti presentata lo scorso 18 maggio.

“Siamo di fronte a un vero e proprio muro di gomma istituzionale che calpesta i diritti di un’intera città”, ha dichiarato il sindaco Roberto Ammatuna, parlando di ritardi “fantasma” e di una gestione burocratica che rischia di penalizzare imprese e pescatori.

L’appello al Prefetto: “Serve un cronoprogramma immediato”

Il sindaco ha chiesto l’intervento del Prefetto di Ragusa per la convocazione urgente di un tavolo tecnico che possa definire tempi certi e un cronoprogramma vincolante per l’avvio dei lavori.

“Non arretreremo di un millimetro – ha ribadito Ammatuna –. I fondi ci sono, i contratti sono pronti, ma i lavori non partono. È inaccettabile che un’opera così importante resti bloccata da ritardi incomprensibili”.

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato la necessità di trasparenza e di un confronto istituzionale diretto, per evitare che decisioni su infrastrutture strategiche vengano percepite come lontane dal territorio.

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