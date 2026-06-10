Ragusa rilancia l’area artigianale Pippo Tumino: un progetto da 1,5 milioni di euro

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Un investimento da 1,5 milioni di euro per ridisegnare il futuro dell’area artigianale di contrada Mugno e offrire nuove opportunità di crescita alle imprese del territorio. È questo il messaggio emerso dall’incontro promosso dalla Cna territoriale di Ragusa, con il patrocinio del Comune, durante il quale sono stati illustrati il progetto di riqualificazione della zona artigianale “Pippo Tumino” e i principali strumenti di sostegno economico destinati alle aziende.

L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di confronto tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e mondo produttivo locale, mettendo al centro temi strategici come infrastrutture, competitività e accesso ai finanziamenti.

Contrada Mugno cambia volto: il piano di riqualificazione

Al centro dell’incontro il progetto di riqualificazione dell’area artigianale dedicata a Pippo Tumino, figura simbolo dell’imprenditoria e dell’associazionismo ragusano.

L’intervento prevede una serie di opere destinate a migliorare funzionalità, sicurezza e accessibilità della zona produttiva. Tra gli interventi programmati figurano la realizzazione di una nuova area parcheggio pubblica, la riqualificazione dei marciapiedi con l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica attraverso tecnologia Led ad alta efficienza energetica, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e una complessiva riorganizzazione della viabilità interna.

Secondo il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giovanni Giuffrida, si tratta di un intervento atteso da tempo e fondamentale per rendere l’area più moderna e funzionale alle esigenze delle imprese che vi operano quotidianamente.

Agevolazioni e fondi per le imprese: focus sulle opportunità di crescita

Ampio spazio è stato dedicato anche agli strumenti di sostegno economico oggi disponibili per il tessuto imprenditoriale locale.

Durante l’incontro sono state approfondite le opportunità offerte dal bando Più Artigianato, dalla Zes Unica, dalla Legge Sabatini, da Resto al Sud 2.0 e dagli incentivi legati all’Iper ammortamento, misure considerate strategiche per favorire investimenti, innovazione e sviluppo delle attività produttive.

L’assessora allo Sviluppo economico Catia Pasta ha evidenziato come la riqualificazione dell’area artigianale rappresenti non soltanto un intervento urbanistico ma una vera leva di crescita economica, capace di migliorare la qualità dei servizi e sostenere il lavoro degli imprenditori locali.

Cna: “Un investimento sul futuro dell’artigianato ragusano”

Il presidente territoriale della Cna Ragusa, Giampaolo Roccuzzo, e il segretario territoriale Carmelo Caccamo hanno sottolineato il valore strategico dell’iniziativa, definendola un passaggio decisivo per il rilancio dell’artigianato e dell’economia cittadina.

Secondo i rappresentanti dell’associazione, Ragusa ha bisogno di aree produttive moderne, efficienti e attrattive, in grado di sostenere la competitività delle imprese e favorire nuovi investimenti. La Cna ha inoltre ribadito il proprio impegno nell’accompagnare le aziende nell’accesso ai finanziamenti e nella costruzione di percorsi di sviluppo sostenibile.

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