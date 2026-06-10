Attenzione e curiosità sui social per il nuovo murale di Andrea Wild al Geodetico di Modica

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Da qualche giorno numerosi cittadini hanno notato il nuovo murale in fase di realizzazione sulle pareti del Geodetico, nella zona delle scuole a Modica Sorda. Le fotografie dell’opera hanno iniziato a circolare sui social network, accompagnate da numerosi commenti e apprezzamenti per il lavoro che sta prendendo forma.

L’autore è Andrea, conosciuto artisticamente come Andrea Wild, che ha realizzato diversi interventi di street art in varie zone della città. L’opera, ancora non completata, raffigura un grande paio di occhi realizzati con una tecnica particolarmente curata e realistica.

A spiegare il significato del lavoro è stato lo stesso artista attraverso la propria pagina Facebook:

“Grazie a tutti. L’opera ancora non è finita, ma se già gira su internet vuol dire che sta andando bene. Posso dire solo che domenica sarà terminata. E ufficialmente dal 15 in poi si potrà ammirare con tutti i particolari da definire in questi giorni. Ancora grazie di cuore per i complimenti che sto ricevendo da tutti voi. Ma non sono io il protagonista di tutto ciò. Io ho messo solo le mani. I protagonisti sono tutti i bimbi che non sono nati e tutte le mamme che subiscono questo immenso dolore”.

Parole che rivelano come il murale affronti un tema particolarmente delicato e personale. L’intenzione dell’artista non è soltanto quella di intervenire su una parete urbana, ma anche di offrire uno spunto di riflessione attraverso un linguaggio visivo immediato. Dietro quegli occhi che catturano immediatamente l’attenzione non c’è soltanto un esercizio artistico o decorativo, ma un messaggio che tocca temi delicati e profondamente umani. Un omaggio silenzioso a chi ha vissuto il dolore di una gravidanza interrotta, di una perdita che spesso rimane nascosta e difficile da raccontare.

L’intervento di Andrea Wild rappresenta anche un esempio di come la street art possa trasformare luoghi anonimi o degradati in spazi capaci di generare emozioni e riflessioni. Pareti spoglie, spesso segnate da scritte vandaliche o dall’abbandono, diventano così vere e proprie tele a cielo aperto.

La street art nasce tra gli anni Sessanta e Settanta nelle grandi città americane come evoluzione del fenomeno dei graffiti. Nel tempo si è sviluppata in diverse forme artistiche, dai murales alle installazioni, fino a diventare uno strumento utilizzato per raccontare storie, affrontare temi sociali o semplicemente valorizzare spazi urbani.

Oggi molte città nel mondo ospitano opere che sono diventate punti di interesse culturale e turistico. Basti pensare ai lavori dello street artist britannico Banksy o ai quartieri dedicati all’arte urbana presenti in città come Berlino, Lisbona e Melbourne. In Italia esempi significativi si trovano a Roma, Napoli, Palermo e Catania, dove l’arte urbana è diventata uno strumento di rigenerazione culturale e sociale.

Come accade per ogni forma d’arte, anche la street art suscita opinioni differenti. C’è chi la considera un valore aggiunto per il contesto urbano e chi preferisce interventi più tradizionali. In ogni caso, opere come quella che sta prendendo forma al Geodetico contribuiscono a far discutere e a richiamare l’attenzione su spazi che spesso passano inosservati.

Per conoscere il risultato finale bisognerà attendere ancora qualche giorno. Intanto il murale continua a suscitare curiosità tra i cittadini, in attesa che l’artista completi gli ultimi dettagli.

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