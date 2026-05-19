Arrestato il rapinatore solitario di Acate: i Carabinieri hanno scovato l’autore del colpo alla farmacia

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È stato arrestato il rapinatore solitario che ha messo a segno un colpo ai danni della farmacia di via Adua ad Acate. L’uomo, che ha agito con il volto coperto, è fuggito a piedi. Il bottino pare sia stato di quasi 1000 euro. I carabinieri, sulla base di alcuni elementi, sono riusciti ad individuarlo e si sono messi subito nelle sue tracce.

Nel pomeriggio l’uomo è stato avvistato e fermato. Si tratta di un uomo di 38 anni, originario di Comiso, ma residente ad Acate. I carabinieri lo hanno rintracciato nella sua abitazione, dove era tornato senza sospettare di essree stato individuato. Una parte del bottino – circa 200 euro – è stata recuperata. L’uomo ha numerosi precedenti per reati specifici, per reati contro il patrimonio. È stato posto agli arresti domiciliari.

La rapina si era verificata intorno alle 13. L’uomo, con il volto travisato e con un coltello in mano, era entrato nella farmacia e aveva minacciato il faramcista, facendosi consegnare l’incasso. Poi era fuggito a piedi. I carabineiri si sono messi sulle sue tracce e lo hanno individuato poco dopo, facendo scattare l’arresto. Ricerca fotografica di Franco Assenza.

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