Il dottor Mario D’Asta è stato nominato nuovo direttore della U.O.C. Distretto sanitario 2 di Vittoria al termine di una procedura pubblica per titoli e colloquio che ne ha certificato il profilo professionale e le competenze maturate nel tempo nel campo della sanità territoriale. L’incarico, della durata quinquennale, segna un passaggio strategico per l’organizzazione dei […]
Rapinatore solitario in azione ad Acate: con un coltello in mano minaccia i farmacisti
19 Mag 2026 16:37
Rapina a mano armata oggi ai danni di una farmacia ad Acate. Un rapinatore solitario è entrato in azione intorno alle 13, all’orario di chiusura. Con un coltello in mano si è diretto al banco e ha minacciato un farmacista, chiedendogli di aprire il cassetto e di consegnare l’incasso della mattinata. Appena ricevuto il denaro, è uscito e si è dileguato a piedi per le vie del centro. Secondo le prime ricostruzioni, il bottino ammonterebbe a circa 1000 euro.
L’uomo aveva il volto travisato e non era riconoscibile, ma pare avesse accento locale.
Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza anche se – come detto – l’uomo aveva il volto coperto. Si stanno esaminando le telecamere di via Adua e quelle delle vie circostanti che potrebbero dare degli elementi anche su ciò che il rapinatore ha fatto nei momenti immediatamente successivi alla rapina.
Ricerca fotografica: Franco Assenza
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