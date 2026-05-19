Rapinatore solitario in azione ad Acate: con un coltello in mano minaccia i farmacisti

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Rapina a mano armata oggi ai danni di una farmacia ad Acate. Un rapinatore solitario è entrato in azione intorno alle 13, all’orario di chiusura. Con un coltello in mano si è diretto al banco e ha minacciato un farmacista, chiedendogli di aprire il cassetto e di consegnare l’incasso della mattinata. Appena ricevuto il denaro, è uscito e si è dileguato a piedi per le vie del centro. Secondo le prime ricostruzioni, il bottino ammonterebbe a circa 1000 euro.

L’uomo aveva il volto travisato e non era riconoscibile, ma pare avesse accento locale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza anche se – come detto – l’uomo aveva il volto coperto. Si stanno esaminando le telecamere di via Adua e quelle delle vie circostanti che potrebbero dare degli elementi anche su ciò che il rapinatore ha fatto nei momenti immediatamente successivi alla rapina.

Ricerca fotografica: Franco Assenza

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