Sversamento di gasolio e impianti distrutti: notte da incubo al cinema Madison di Ragusa

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Un nuovo, gravissimo episodio di vandalismo potrebbe segnare il destino del Madison Cinemas di Ragusa, la struttura cinematografica al centro di un percorso di riapertura oggi fortemente compromesso da furti ripetuti, intrusioni e danni agli impianti tecnici.

Nelle ultime ore, un intervento particolarmente pericoloso ha aggravato una situazione già critica: lo sversamento di gasolio e il danneggiamento del sistema antincendio hanno generato un concreto rischio di incendio ed esplosione, richiedendo l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.

Gasolio sversato e rischio incendio: intervento provvidenziale di vigilanza e soccorsi

Secondo quanto ricostruito, alcuni soggetti si sarebbero introdotti nuovamente all’interno della struttura, sottraendo cavi elettrici e danneggiando il serbatoio del gasolio collegato alla pompa ausiliaria dell’impianto antincendio.

Il danno ha provocato la fuoriuscita di numerosi litri di carburante nel locale tecnico, mentre il motore sarebbe stato azionato a vuoto, aumentando in modo significativo il rischio di incendio dell’intero edificio.

Fondamentale è stato l’intervento di un addetto alla sicurezza che, notando del fumo provenire dall’area, ha allertato tempestivamente Carabinieri e Vigili del Fuoco, evitando conseguenze potenzialmente disastrose.

Madison Cinemas: “Condizioni non più sostenibili per la riapertura”

La proprietà di Madison Cinemas ha espresso apprezzamento per la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Ragusa e per le aperture istituzionali che avevano avviato un percorso concreto verso la riapertura della struttura.

Proprio nei giorni scorsi, la società aveva iniziato a organizzare un team tecnico per una valutazione completa dei danni e degli interventi necessari al ripristino dell’impianto cinematografico.

Tuttavia, il susseguirsi di episodi vandalici e furti ha cambiato radicalmente lo scenario, rendendo sempre più difficile garantire la sostenibilità del progetto di riapertura.

Una crisi che si aggrava: impianti distrutti e sicurezza compromessa

Non si tratta di un episodio isolato. Solo la scorsa settimana, la struttura era già stata colpita da un furto ai danni dell’impianto elettrico, con la sottrazione di cavi e il danneggiamento delle connessioni principali, lasciando il cinema completamente senza energia.

Il reiterarsi di intrusioni e atti vandalici sta determinando danni economici e strutturali sempre più rilevanti, ma soprattutto sta sollevando gravi preoccupazioni sul piano della sicurezza dell’edificio e delle persone.

Il futuro del cinema a Ragusa sempre più incerto

Alla luce degli ultimi eventi, Madison Cinemas sta valutando una riflessione profonda e potenzialmente definitiva sul futuro della struttura.

Il rischio concreto è che Ragusa perda uno dei suoi principali presidi culturali e sociali, un luogo simbolico per la comunità e per la vita culturale cittadina.

Senza garanzie adeguate di sicurezza e tutela, la società sottolinea come diventi estremamente difficile proseguire con investimenti, risorse e progettualità legate alla riapertura del cinema.

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