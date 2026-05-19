A Ragusa Ibla riapre Palazzo Sortino Trono: corte restaurata e visite gratuite per la Giornata delle Dimore Storiche

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Un pezzo di storia che torna a vivere e a essere condiviso con la città. Palazzo Sortino Trono, uno dei gioielli barocchi di Ragusa Ibla, riapre ufficialmente la sua corte restaurata in occasione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, in programma domenica 24 maggio.

Un intervento di riqualificazione che ha interessato l’intera corte e che ora consente la restituzione di uno spazio di grande valore storico e architettonico alla pubblica fruizione.

Palazzo Sortino Trono torna alla città: inaugurazione e visite gratuite

L’inaugurazione è fissata per le ore 10:30, momento in cui la corte restaurata verrà ufficialmente riconsegnata alla città e aperta al pubblico.

A seguire, e fino alle ore 19:00, il palazzo sarà visitabile gratuitamente grazie a un programma di visite guidate che permetterà ai cittadini e ai visitatori di scoprire nuovamente gli ambienti storici del complesso barocco dopo decenni di chiusura.

Nel pomeriggio, alle ore 16:00, la corte ospiterà anche un concerto di un quartetto d’archi, che accompagnerà l’atmosfera della giornata con un evento musicale immerso nella cornice architettonica restaurata.

Un nuovo spazio pubblico per Ragusa Ibla

L’intervento su Palazzo Sortino Trono rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del centro storico di Ibla.

«Oggetto di un intervento di riqualificazione che ha interessato tutta la corte, permettendo di restituirla alla pubblica fruizione – ha dichiarato l’assessore al Centro storico Giovanni Gurrieri – per Palazzo Sortino Trono siamo pronti a fare un ulteriore, simbolico, passo avanti».

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di recupero degli spazi storici cittadini, già avviata con la riapertura di altri luoghi simbolici del barocco ragusano.

Dimore storiche e valorizzazione del patrimonio culturale

La Giornata Nazionale delle Dimore Storiche rappresenta un appuntamento di grande rilievo culturale e identitario, che coinvolge l’intero patrimonio storico privato e pubblico italiano.

A sottolinearne il valore è stata Venera Bruno Statella di Spaccaforno, presidente di ADSI Sicilia, che ha evidenziato come le dimore storiche siano “presìdi culturali diffusi che mantengono viva l’anima dei nostri borghi e delle nostre città”.

Le aperture straordinarie a Ragusa Ibla e in città

L’edizione di quest’anno vede Ragusa protagonista con tre importanti aperture straordinarie, tra le dieci complessive previste in Sicilia.

Oltre a Palazzo Sortino Trono, sarà possibile visitare anche Palazzo Arezzo di Donnafugata a Ragusa Ibla e Palazzo Antoci nel centro storico della città.

Gli orari di apertura saranno differenziati, con visite guidate e accessi straordinari che permetteranno di scoprire il patrimonio architettonico e artistico della città da prospettive inedite.

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