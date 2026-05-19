Scicli celebra il giudice Santiapichi: il centenario diventa memoria viva

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Lavoro postumo che arriva nel centenario della nascita del giudice Saverino Santiapichi per iniziativa de “Il Giornale di Scicli”. Centenario che cade il 25 maggio 2026. La presentazione del nuovo libro “Tracce nella memoria – Atto Secondo” è in programma martedì 26 maggio alle ore 18,30 nella Sala parrocchiale dell’ex Convento del Carmine in Piazza Busacca. “E’ una raccolta degli articoli che per anni il Giudice pubblicò sul quindicinale ‘Il Giornale di Scicli’: una rubrica che fu molto seguita da lettori e cittadini del paese natale dell’autore – spiega Franco Causarano – il giudice Severino Santiapichi è stato protagonista, come Presidente della Prima Corte d’Assise di Roma, fra il 2005 ed il 2016 di un forte impegno civile. Da pensionato nel ritorno nella città natale, tra Scicli e Donnalucata, gli permise di dedicarsi più profondamente alla lettura e alla scrittura. Ed il suo fu un impegno costante tra le pagine del Giornale cittadino. Quasi un viaggio costante e ricco di storie personali e collettive, in quelli che furono i tempi della giovinezza, degli studi e dei primi impegni di lavoro. Ma anche le riflessioni sulla sua storia personale in Somalia ed i grandi processi a Roma che lo videro protagonista, suo malgrado, in quelli che furono poi identificati come Anni di piombo. E’ stato un grande magistrato al servizio dello Stato italiano”. Il libro è curato da Franco Causarano: sua la presentazione delle oltre 260 pagine. La serata di presentazione del libro è sotto il patrocinio del Comune di Scicli. Lo stesso Sindaco Mario Marino aprirà i lavori, con un saluto istituzionale. I relatori saranno i professori Giuseppe Mariotta, Giuseppe Nifosì e Giuseppe Pitrolo. Coordinatore della conversazione lo stesso direttore del Giornale di Scicli, Franco Causarano.

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