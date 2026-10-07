Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduto Sergio Sanzone
07 Ott 2026 22:32
Munito dei conforti religiosi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari
Sergio Sanzone
di anni 56
Ne danno il triste annuncio la moglie Rossana, i figli Giulia con Fabio, Salvo con Chiara, Sofia con Salvo, Carola con Gianni, la sua adorata nipotina Illary, la sorella Angela, il fratello Piero con Patrizia, i suoceri, i cognati, i nipoti Donatella e Rosario, i nipoti, gli amici e i parenti tutti.
Le esequie funebri avranno luogo giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 16:15, muovendo dalla Casa dell’Estinto, in viale Europa n. 6 a Comiso, per la Basilica San Giovanni Battista di Vittoria.
Prima di raggiungere la chiesa, la salma passerà dalla propria abitazione in via Strada per Gela n. 6.
I familiari ringraziano tutti coloro che vorranno rendergli l’ultimo saluto.
Si dispensa dalle visite. Non fiori, ma opere di bene.
Vittoria, 7 ottobre 2026.
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