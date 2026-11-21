Ad Acate l'Asp di Ragusa prevede da dicembre i servizi di cardiologia, chirurgia, medicina interna, fisiatria, oculistica e ginecologia, più i medici di famiglia nella Casa di Comunità.
Necrologi: È scomparsa Deliaj Fiqirete
21 Nov 2026 16:58
È venuta a mancare oggi, all’affetto dei suoi cari, la signora Deliaj Fiqirete, di 75 anni.
Ne danno il triste annuncio i figli Elio, Gerti e Lindita, le nuore, il genero, le sorelle, i fratelli, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà lunedì 23 novembre, alle ore 10, dalla casa dell’Estinta in via Vittorio Emanuele n° 69, proseguendo per il cimitero di Vlora, in Albania.
Giarratana, 21 novembre 2026. Impresa funebre Spatuzza, Ragusa.
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