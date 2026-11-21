Ad Acate l'Asp di Ragusa prevede da dicembre i servizi di cardiologia, chirurgia, medicina interna, fisiatria, oculistica e ginecologia, più i medici di famiglia nella Casa di Comunità.
Necrologi: È scomparsa Salvatrice Campo
21 Nov 2026 08:56
Serenamente, munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la signorina Salvatrice Campo, di 87 anni.
Ne danno il triste annuncio la sorella Concetta, i cognati Rosario e Maria, i nipoti Rosanna, Salvatore con Cettina e Gianni, i nipoti e i parenti tutti.
Il corteo muoverà in auto domenica 22 novembre 2026 alle ore 9:15 dalla casa di riposo «Chiara e Francesco», in via Gian Battista Odierna n° 491. I funerali avranno luogo alle ore 9:30 nella parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani). I familiari ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Le offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Ragusa, 21 novembre 2026 – Onoranze funebri Tidona Giuseppe
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