Necrologi: È scomparsa Salvatrice Campo

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Serenamente, munita dei conforti religiosi, è tornata alla casa del Padre la signorina Salvatrice Campo, di 87 anni.

Ne danno il triste annuncio la sorella Concetta, i cognati Rosario e Maria, i nipoti Rosanna, Salvatore con Cettina e Gianni, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo muoverà in auto domenica 22 novembre 2026 alle ore 9:15 dalla casa di riposo «Chiara e Francesco», in via Gian Battista Odierna n° 491. I funerali avranno luogo alle ore 9:30 nella parrocchia Maria Ausiliatrice (Salesiani). I familiari ringraziano anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Le offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 21 novembre 2026 – Onoranze funebri Tidona Giuseppe

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