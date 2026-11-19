È morto Corrado Augias: a Ragusa Ibla la lectio su Gesù che chiuse A Tutto Volume

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Giornalista, scrittore e grande divulgatore, ha attraversato oltre mezzo secolo di cultura e televisione italiana, da “Telefono giallo” e “Babele” fino a “La Torre di Babele”. Nel 2016 migliaia di persone lo ascoltarono in piazza Duomo a Ragusa Ibla.

È morto Corrado Augias, una delle figure più riconoscibili del giornalismo, della televisione e della divulgazione culturale italiana. Aveva 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, si è spento oggi, 19 novembre. Fino agli ultimi giorni aveva continuato a lavorare e a condurre su La7 “La Torre di Babele”, il programma con cui aveva proseguito quel lungo percorso televisivo costruito attorno a libri, storia, arte, religioni e grandi questioni della società contemporanea.

Per Ragusa il nome di Augias riporta anche a una sera rimasta nella storia di A Tutto Volume. Era il 19 giugno 2016, non il 2019 come talvolta viene ricordato: davanti a migliaia di persone in piazza Duomo a Ragusa Ibla, Augias tenne la lectio magistralis “Un uomo chiamato Gesù”, appuntamento conclusivo della settima edizione del festival letterario.

Una serata dedicata alla figura storica di Gesù, affrontata fuori dalla dimensione strettamente dottrinale. «Raccontare Gesù dal punto di vista storico significa posizionarlo nel tempo e nello spazio», spiegò davanti al pubblico ragusano. E ancora: «Gesù viene dipinto come buono. Dal punto di vista professionale era un profeta e non si fa il profeta se non si è totalmente invasi dal senso della propria missione».

Era esattamente il tipo di racconto che aveva reso Augias popolare per decenni: prendere temi complessi, portarli davanti a un pubblico ampio senza banalizzarli e trasformare storia, letteratura, religione e arte in una conversazione accessibile.

Dal giornalismo alla televisione

Augias entrò in Rai nel 1960 e nel corso della sua lunga carriera lavorò anche per L’Espresso, Panorama e la Repubblica, della quale fu una delle firme storiche sin dalla fondazione, oltre che corrispondente da Parigi e New York. Per vent’anni, dal 2001 al 2021, curò anche la rubrica delle lettere del quotidiano.

Ma è stata soprattutto la televisione a farlo entrare nelle case di milioni di italiani.

Tra il 1987 e il 1993 condusse “Telefono giallo”, programma dedicato a grandi casi di cronaca e vicende giudiziarie rimaste irrisolte. Nel 1990 arrivò “Babele”, esperimento allora innovativo: un’intera trasmissione televisiva costruita attorno ai libri, agli scrittori e alle idee.

Dopo un periodo a Telemontecarlo, dove condusse tra l’altro “Domino”, Augias tornò in Rai dando vita o prendendo parte a programmi che hanno segnato la divulgazione culturale televisiva: “Enigma”, “Le storie – Diario italiano”, “Visionari”, “Quante storie”, “Città segrete” e “Rebus”.

Nel 2023 il passaggio a La7 con “La Torre di Babele”, titolo che richiamava esplicitamente uno dei suoi programmi più conosciuti e che Augias ha continuato a condurre fino agli ultimi giorni della sua vita.

Scrittore, saggista e autore teatrale

Alla televisione si è sempre affiancata una produzione libraria vastissima.

Augias fu romanziere, giallista e saggista. Negli anni Ottanta pubblicò la trilogia formata da “Quel treno da Vienna”, “Il fazzoletto azzurro” e “L’ultima primavera”. Seguirono romanzi, inchieste e saggi che lo portarono a spaziare dalla storia italiana alla religione, dall’arte alle città europee.

Particolarmente fortunata fu la serie dedicata ai “segreti” delle grandi città e dei luoghi della storia: Parigi, New York, Roma, Istanbul e il Vaticano.

La figura di Gesù, protagonista anche della serata ragusana, tornò più volte nei suoi libri e nelle sue ricerche. Tra i titoli figura “Le ultime diciotto ore di Gesù”, pubblicato nel 2015, nel quale ricostruiva le ore comprese tra l’arresto e la morte.

Negli ultimi anni non aveva rallentato l’attività. Nel 2025 aveva pubblicato “La musica per me” e nel 2026 “Guarda! 100 storie di artisti per scoprire il mondo”, dedicato alla storia dell’arte e pensato anche per avvicinare i più giovani alla conoscenza.

Per cinque anni, dal 1994 al 1999, fu anche deputato al Parlamento europeo, eletto come indipendente nelle liste del Pds.

Quella sera davanti al Duomo di San Giorgio

Nel ricordo ragusano, però, resta soprattutto l’immagine di piazza Duomo gremita per ascoltarlo.

A Tutto Volume aveva portato quella domenica il festival nel cuore di Ibla e affidato proprio ad Augias il momento conclusivo. La sua lectio prese spunto dalla figura di Gesù per ricostruirne il contesto storico e umano, affrontando quelle ore che portarono dall’arresto alla crocifissione.

Le cronache dell’epoca parlarono di migliaia di spettatori e di una piazza Duomo trasformata in una grande platea all’aperto. La settima edizione del festival si concluse così, con una delle figure più autorevoli della divulgazione culturale italiana davanti al barocco di Ragusa Ibla.

Fu uno di quegli incontri capaci di sintetizzare bene lo spirito di A Tutto Volume: un grande autore, un tema impegnativo e una piazza piena di persone disposte ad ascoltare.

Oggi, alla notizia della morte di Corrado Augias, quella serata del giugno 2016 torna a essere anche un pezzo della memoria culturale di Ragusa.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it