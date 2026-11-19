Scicli, niente concerti a Palazzo Spadaro: il Pd attacca la delibera sulle tariffe

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Non lasciar “disamorare” chi, a Scicli, vuole fare cultura al di là delle proposte e dei proclami. La scintilla, che ha accompagnato il breve ma chiaro annuncio dell’addio alla stagione “Concerti a Palazzo Spadaro” dato nei giorni scorsi dal presidente dell’associazione culturale “Peppino Cultrera” Francesco Mirabella, ha causato un “incendio” mediatico di non poco conto in una città che vede, di fatto, saltare il calendario concertistico di livello internazionale.

La delibera di marzo: sala e pianoforte a pagamento

L’uso di Palazzo Spadaro, e della sua sala di rappresentanza dotata di pianoforte e sedie per ospitare un bel numero di persone, si paga. Lo dispone una delibera di giunta dello scorso mese di marzo. E sta qui il problema. Le stagioni concertistiche, che hanno portato nella cittadina barocca grandi artisti e musicisti di levatura mondiale, sono state interamente legate allo sforzo dell’associazione culturale che ne cura l’organizzazione. Le critiche fioccano da ogni parte. Il mondo culturale ha detto la sua, il mondo politico (almeno una parte) non sta chiudendo né occhi, né bocca, né orecchie.

Causarano: «La cultura è una ricchezza, non un costo»

Il segretario del Partito Democratico, Marco Causarano, cresciuto a pane e cultura, non ci sta. “Raccogliamo con rammarico l’annuncio, affidato a un post sui social, dell’Associazione Amici della Musica di Scicli che, dopo 18 stagioni e 187 concerti organizzati, comunica come non ci sono le condizioni per potere organizzare la nostra consueta stagione concertistica – sono le parole di Marco Causarano – una notizia ancora più amara se si considera che i concerti potrebbero trovare spazio nella vicina Ispica. Scicli rischia così di perdere non soltanto una stagione musicale, ma anche iniziative culturali che per anni hanno arricchito la vita della nostra comunità.

Questo è uno dei frutti, aggiungiamo noi, della scellerata delibera varata dalla Giunta comunale il 31 marzo 2026, con la quale questa Amministrazione ha introdotto costi per l’utilizzo degli spazi comunali destinati alle iniziative culturali e turistiche, prevedendo tariffe anche per l’utilizzo del pianoforte, la pulizia dei locali e altri servizi. Altri eventi culturali sono già saltati o naufragati dopo questo provvedimento – conclude Marco Causarano – ed oggi assistiamo al paradosso di una città che, anziché sostenere le associazioni che da anni contribuiscono alla sua crescita culturale, rischia di costringerle a cercare altrove gli spazi per svolgere le proprie attività. Alle associazioni culturali si deve dare la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici che rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita culturale e democratica della nostra comunità. La cultura è una ricchezza da sostenere, non un costo da scoraggiare”.

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