Scicli, salta la stagione dei Concerti a Palazzo Spadaro: sala e piano a pagamento

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Un «Cari amici» che dà i brividi per una notizia, sofferta, che lascia di stucco. Salta la stagione concertistica di livello internazionale «Concerti a Palazzo Spadaro», organizzata a Scicli da poco meno di un ventennio dall’associazione «Amici della musica Peppino Cultrera», con direttore artistico Francesco Mirabella, pianista di fama mondiale e attualmente docente al Conservatorio di Messina. La sala di rappresentanza di Palazzo Spadaro si paga per ogni serata e con essa anche l’utilizzo del pianoforte. È quanto emerge dalla delibera che indica i costi per svolgere attività culturali all’interno dell’immobile di proprietà comunale in via Francesco Mormina Penna, che ha gli spazi adeguati per una stagione di livello mondiale.

«Cari amici, vi comunico ufficialmente che quest’anno non ci sono le condizioni per poter organizzare la nostra consueta stagione concertistica. Anche gli ultimi nostri tentativi non hanno portato a un buon esito – ha scritto nella sua comunicazione ufficiale Francesco Mirabella –. Dover prendere questa scelta ci rammarica molto, soprattutto dopo 18 stagioni e 187 concerti organizzati, e chi ci segue da tempo sa quale livello siamo riusciti ad avere nella nostra piccola realtà. Rimaniamo nella speranza che il prossimo anno ci sia una maggiore apertura culturale e il riconoscimento della nostra importanza per la città. Per chi avesse voglia di ascoltare buona musica classica, molti dei concerti che avrebbero dovuto avere luogo quest’anno a Scicli verranno ospitati a Ispica».

Che Ispica fosse pronta ad aprire le sue porte alla stagione concertistica non può che portare un po’ di serenità tra gli appassionati che, da fedelissimi, hanno partecipato ogni anno agli eventi. Epperò c’è l’amarezza per un mancato sforzo, da parte del Comune sciclitano, per ospitare la stagione concertistica senza mettere i paletti del pagamento obbligatorio per l’utilizzo sia della sala che del pianoforte. Ci sono gli strumenti per non perdere le opportunità che arrivano dal mondo associativo.

«Che tristezza leggere il post degli Amici della musica Peppino Cultrera – commenta Marcello Giordano Pellegrino, musicista e “padre” della rassegna “InCanto Barocco” –. La città di Scicli perde una pregevole iniziativa ben calendarizzata e di ampio respiro internazionale. Esprimo la mia vicinanza al caro amico, maestro e direttore artistico Francesco Mirabella, che è anche il fondatore di questa stagione concertistica».

I tanti recital pianistici e di musica da camera hanno portato nella cittadina barocca artisti di grande pregio mondiale: fortemente legati a Francesco Mirabella, hanno sempre accolto l’invito a esibirsi nella città di Montalbano, raccogliendo consensi su consensi. Oggi si perde tutto per un atto amministrativo che taglia le gambe a chi ha voglia di fare e che poteva essere superato cercando e trovando una soluzione indolore, capace di mantenere in vita la stagione concertistica. Chissà se il futuro non saprà offrire altro. Scicli lo vuole e con essa i tanti appassionati che nel tempo hanno apprezzato il pregio artistico dell’evento.

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