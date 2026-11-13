Dal telefono a disco allo smartphone: a Ragusa la mostra dei telefoni d’epoca

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Dai lucchetti messi sul disco combinatore per evitare telefonate interurbane di nascosto agli smartphone che oggi portiamo sempre in tasca. In mezzo, decenni di cambiamenti tecnologici, sociali e perfino familiari.

È questo il filo conduttore dell’esposizione dedicata ai telefoni d’epoca che sarà inaugurata martedì 17 novembre alle 19 al Prima Classe a Ragusa, a cura di Simone Areddia.

La mostra nasce da una collezione privata e si propone come un viaggio attraverso oggetti che, oltre alla loro funzione, raccontano abitudini e rituali ormai quasi scomparsi: il telefono fisso di casa, l’attesa del turno per chiamare, il disco da ruotare numero dopo numero, le telefonate brevi perché costavano di più, fino all’arrivo dei primi cellulari e poi degli smartphone.

«Cosa ne sa la generazione Beta di ciò che ha vissuto la nostra generazione X?», è la domanda provocatoria scelta da Areddia per presentare l’iniziativa.

L’esposizione non sarà però soltanto una raccolta di apparecchi. L’inaugurazione sarà accompagnata anche da un dibattito aperto sull’evoluzione degli usi, dei costumi e del modo di comunicare, mettendo a confronto generazioni che hanno vissuto esperienze molto diverse.

Il telefono, da oggetto condiviso in casa e spesso collocato in un punto preciso dell’abitazione, è diventato nel tempo uno strumento personale, sempre acceso e capace di concentrare comunicazione, lavoro, fotografie, informazione e intrattenimento. Proprio questo passaggio sarà al centro dell’incontro.

Un viaggio, dunque, non soltanto tra modelli e tecnologie, ma anche nella memoria quotidiana di più generazioni, per capire quanto il modo di telefonare abbia finito per cambiare anche il modo di vivere.

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