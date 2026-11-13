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Necrologi: È scomparso Salvatore Incardona

Necrologi: È scomparso Salvatore Incardona

13 Nov 2026 18:40
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Si è spento serenamente, munito dei conforti religiosi e circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 62 anni il signor

Salvatore Incardona

Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annunzio: la moglie, i figli Paolo e Nunzio, i cognati Enzo con Laura, la suocera, gli zii, i nipoti, i cugini, gli amici ed i parenti tutti.

Il corteo funebre muoverà in auto dalla Via Benedetto Croce n° 36, sabato 14 novembre 2026, alle ore 10:15. I funerali avranno luogo nella Chiesa Madre, alle ore 10:30. I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto al loro caro congiunto.

Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.

Comiso, 13 novembre 2026

Impresa Onoranze Funebri In Paradiso – Tel. 0932 723737

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