Avviso del Ministero della Salute del 12 novembre: richiamato il lotto 4406 di pomodoro datterino da 500 grammi, prodotto in uno stabilimento di Vittoria.
Necrologi: È scomparso Salvatore Incardona
13 Nov 2026 18:40
Si è spento serenamente, munito dei conforti religiosi e circondato dall’affetto dei suoi cari, all’età di 62 anni il signor
Salvatore Incardona
Con il cuore colmo di dolore ne danno il triste annunzio: la moglie, i figli Paolo e Nunzio, i cognati Enzo con Laura, la suocera, gli zii, i nipoti, i cugini, gli amici ed i parenti tutti.
Il corteo funebre muoverà in auto dalla Via Benedetto Croce n° 36, sabato 14 novembre 2026, alle ore 10:15. I funerali avranno luogo nella Chiesa Madre, alle ore 10:30. I familiari ringraziano anticipatamente quanti vorranno rendere l’ultimo tributo di affetto al loro caro congiunto.
Si dispensa dalle visite. Non fiori ma opere di bene.
Comiso, 13 novembre 2026
Impresa Onoranze Funebri In Paradiso – Tel. 0932 723737
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