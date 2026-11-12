Asp di Ragusa, scelti sei psichiatri: cinque sono ancora specializzandi

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Sei medici sono stati scelti per i posti di Psichiatria all’Asp di Ragusa. Soltanto uno ha già concluso la specializzazione: gli altri cinque la stanno ancora frequentando e potranno lavorare completando il percorso universitario.

È il risultato del concorso per rafforzare i servizi di salute mentale della provincia. Alle prove del 26 ottobre si sono presentati nove candidati, tutti risultati idonei. I posti disponibili vanno all’unico specialista e ai primi cinque fra gli otto specializzandi.

Per il medico già specializzato è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Gli altri cinque entreranno con un contratto a termine fino al conseguimento del titolo, poi il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato. Per iniziare avranno bisogno del nulla osta dell’università e di un progetto che concili lavoro e formazione.

La scelta dei vincitori porta il concorso alla fase delle assunzioni. L’arrivo dei sei medici nei servizi dipenderà però dai contratti e dagli adempimenti richiesti.

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