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Asp di Ragusa, scelti sei psichiatri: cinque sono ancora specializzandi

Asp di Ragusa, scelti sei psichiatri: cinque sono ancora specializzandi

12 Nov 2026 06:23
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Sei medici sono stati scelti per i posti di Psichiatria all’Asp di Ragusa. Soltanto uno ha già concluso la specializzazione: gli altri cinque la stanno ancora frequentando e potranno lavorare completando il percorso universitario.

È il risultato del concorso per rafforzare i servizi di salute mentale della provincia. Alle prove del 26 ottobre si sono presentati nove candidati, tutti risultati idonei. I posti disponibili vanno all’unico specialista e ai primi cinque fra gli otto specializzandi.

Per il medico già specializzato è prevista l’assunzione a tempo indeterminato. Gli altri cinque entreranno con un contratto a termine fino al conseguimento del titolo, poi il rapporto sarà trasformato a tempo indeterminato. Per iniziare avranno bisogno del nulla osta dell’università e di un progetto che concili lavoro e formazione.

La scelta dei vincitori porta il concorso alla fase delle assunzioni. L’arrivo dei sei medici nei servizi dipenderà però dai contratti e dagli adempimenti richiesti.

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Michele Barbagallo
Giornalista e professionista della comunicazione, scrive per RagusaOggi occupandosi di cronaca, attualità, politica e temi legati al territorio. Collabora anche con altre testate giornalistiche, tra cui La Sicilia, e ha collaborato con VideoMediterraneo e Antenna Sicilia. Affianca all'attività giornalistica una lunga esperienza nella comunicazione e nelle relazioni con i media, curando uffici stampa e progetti di comunicazione per enti, imprese e iniziative culturali. È cofondatore di MediaLive, agenzia di comunicazione con sede a Ragusa.