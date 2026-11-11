Morto a Roma l’ingegnere Concetto Aprile, guidò i vigili del fuoco di Ragusa

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È morto a Roma l’ingegnere Concetto Aprile, per anni alto dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra il 1984 e il 1986 era stato comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, e alla provincia iblea era rimasto legato: d’estate trascorreva lunghi periodi a Marina di Modica, tra passeggiate ed escursioni, e non mancava di tornare a Modica.

Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, dopo Ragusa aveva guidato i comandi di Siracusa e Caltanissetta e poi il Compartimento Sicilia, a Palermo. Si era quindi trasferito a Roma per dirigere la Scuola di formazione dei vigili del fuoco delle Capannelle, rimanendo nella capitale anche dopo la fine della carriera. In pensione aveva continuato a lavorare come consulente nel campo della sicurezza. Era stato insignito della Croce al merito di Cavaliere della Repubblica.

Appassionato di corsa, aveva partecipato anche alla Mini Maratona di New York e ad altre manifestazioni podistiche. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo mite e preparato, con un grande senso della professione.

Lascia la moglie, la professoressa Maria Ruffino, dirigente scolastica in pensione, e i figli Salvatore e Francesca. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11.30 nella Cappella dello Spirito Santo del Santuario vecchio della Madonna del Divino Amore, a Roma.

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