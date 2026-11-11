Morto a Roma l’ingegnere Concetto Aprile, guidò i vigili del fuoco di Ragusa

È morto a Roma l’ingegnere Concetto Aprile, per anni alto dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tra il 1984 e il 1986 era stato comandante provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa, e alla provincia iblea era rimasto legato: d’estate trascorreva lunghi periodi a Marina di Modica, tra passeggiate ed escursioni, e non mancava di tornare a Modica.
Laureato in ingegneria al Politecnico di Milano, dopo Ragusa aveva guidato i comandi di Siracusa e Caltanissetta e poi il Compartimento Sicilia, a Palermo. Si era quindi trasferito a Roma per dirigere la Scuola di formazione dei vigili del fuoco delle Capannelle, rimanendo nella capitale anche dopo la fine della carriera. In pensione aveva continuato a lavorare come consulente nel campo della sicurezza. Era stato insignito della Croce al merito di Cavaliere della Repubblica.
Appassionato di corsa, aveva partecipato anche alla Mini Maratona di New York e ad altre manifestazioni podistiche. Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo mite e preparato, con un grande senso della professione.
Lascia la moglie, la professoressa Maria Ruffino, dirigente scolastica in pensione, e i figli Salvatore e Francesca. I funerali si svolgeranno venerdì alle 11.30 nella Cappella dello Spirito Santo del Santuario vecchio della Madonna del Divino Amore, a Roma.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]