Allarme bomba nelle scuole, le reazioni: dal Comune di Ragusa al rischio assuefazione

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Le evacuazioni, la paura nelle scuole e le verifiche delle forze dell’ordine hanno lasciato spazio, nel corso della giornata, alle prime reazioni. Da Ragusa arriva la presa di posizione del sindaco e dell’assessora alla Pubblica Istruzione, mentre FLC CGIL Sicilia, Codacons e Cyber Security Foundation intervengono su aspetti diversi della stessa emergenza: la sicurezza delle comunità scolastiche, i disagi per le famiglie e il rischio che il ripetersi di falsi allarmi finisca per produrre assuefazione.

La vicenda ha interessato anche il territorio ibleo, con istituti evacuati a Ragusa e Modica dopo la diffusione della stessa mail minatoria arrivata in numerose scuole italiane. Le procedure di emergenza sono scattate immediatamente, con studenti e personale fatti uscire dagli edifici e controlli avviati dalle forze dell’ordine.

A Ragusa il sindaco e l’assessora alla Pubblica Istruzione hanno sottolineato di avere seguito da vicino «i momenti di apprensione» che hanno coinvolto la comunità scolastica.

«Una situazione grave – affermano – nel contesto di “strategia della tensione” che tutta Europa sta vivendo, le cui responsabilità ci auguriamo possano essere presto accertate».

Dal Comune arriva anche il ringraziamento alla Questura «per l’immediato coordinamento», oltre che al personale scolastico e agli studenti «per aver collaborato con prontezza e buon senso alla gestione di questa situazione tanto critica quanto improvvisa».

Sul piano sindacale interviene la FLC CGIL Sicilia. Il segretario generale Adriano Rizza parla di «un episodio di estrema gravità» capace di generare paura, disorientamento e forti disagi nelle comunità scolastiche.

Il sindacato chiede al Ministero dell’Istruzione e alle autorità competenti un coordinamento tempestivo e indicazioni univoche, affinché la gestione di emergenze di questa portata non ricada esclusivamente sui singoli dirigenti scolastici.

«La scuola non può essere lasciata sola – sottolinea la FLC CGIL Sicilia – soprattutto quando viene colpita da azioni che mirano a minare la serenità e la sicurezza delle sue comunità».

Il Codacons sposta invece l’attenzione sulle conseguenze concrete per le famiglie. Le evacuazioni improvvise, osserva l’associazione, hanno costretto molti genitori a lasciare il posto di lavoro, utilizzare permessi o ferie oppure organizzarsi in poche ore per trovare soluzioni alternative per la custodia dei figli.

«La sicurezza degli studenti e del personale scolastico deve essere sempre la priorità assoluta – afferma il segretario nazionale Francesco Tanasi – ma non possiamo sottovalutare le conseguenze che questi episodi provocano nella vita quotidiana delle famiglie».

L’associazione annuncia inoltre di essere pronta a valutare eventuali iniziative a tutela dei nuclei che dovessero dimostrare di avere subito danni economici effettivi e documentabili.

Un ulteriore fronte viene aperto dalla Cyber Security Foundation. Il presidente Marco Gabriele Proietti richiama l’attenzione sul fatto che una minaccia veicolata attraverso strumenti digitali possa produrre conseguenze concrete anche quando non esiste un attentato effettivo.

«Bastano poche email per interrompere le attività scolastiche, mobilitare le forze dell’ordine e generare apprensione in migliaia di famiglie», osserva Proietti, sottolineando l’asimmetria tra chi lancia la minaccia con mezzi minimi e le istituzioni, costrette invece ad attivare procedure complesse.

La fondazione individua soprattutto un rischio: quello dell’assuefazione.

La ripetizione di allarmi simili, secondo Proietti, potrebbe progressivamente abbassare la percezione del pericolo e portare a considerare ordinario ciò che ordinario non è. Da qui la richiesta di rafforzare il coordinamento tra scuole, autorità di pubblica sicurezza e organismi competenti in materia di cybersicurezza, anche attraverso un protocollo nazionale per la gestione delle minacce digitali su larga scala.

Le reazioni convergono dunque su un punto: evitare allarmismi, ma senza abbassare la guardia. Perché anche quando non viene trovato alcun ordigno, gli effetti di una minaccia di questo tipo sono comunque reali: scuole evacuate, attività interrotte, famiglie in difficoltà, forze dell’ordine mobilitate e comunità scolastiche costrette a fare i conti con paura e incertezza.

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