«Siamo venuti per annientarvi»: la mail che ha svuotato le scuole, anche a Ragusa

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Una sola mail è bastata a mettere in subbuglio centinaia di scuole italiane. Studenti fatti uscire dalle aule, lezioni interrotte, dirigenti scolastici costretti ad attivare le procedure di emergenza, famiglie in attesa di notizie e forze dell’ordine impegnate contemporaneamente in numerosi istituti.

È questo lo scenario che si è creato questa mattina, mercoledì 11 novembre, dopo l’arrivo nelle caselle di posta elettronica di numerose scuole italiane di un messaggio contenente minacce di morte e l’annuncio della presenza di ordigni esplosivi all’interno degli edifici.

La mail sarebbe stata recapitata ad almeno 280 dirigenti scolastici e ha fatto scattare evacuazioni e controlli da Nord a Sud, interessando tra le altre Roma, Bologna e numerose altre città.

Al momento non risultano elementi che confermino la presenza effettiva di bombe negli istituti interessati. Ma davanti a una minaccia di questo tipo nessuna scuola può permettersi di ignorare l’allarme: da qui l’attivazione immediata dei protocolli, l’uscita degli studenti e le verifiche affidate alle forze dell’ordine.

La violenza del messaggio: minacce di strage agli studenti e agli italiani

A impressionare è anche la brutalità delle parole utilizzate.

Il mittente si presenta come “Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan”, una denominazione la cui reale esistenza e attendibilità non risultano accertate.

Questo il testo arrivato alle scuole:

«Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani. Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza. L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro. Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».

Parole volutamente crudeli, costruite per generare il massimo livello possibile di paura: non una generica minaccia, ma la descrizione esplicita di una strage, con riferimenti agli studenti e al personale presenti negli edifici.

Ed è proprio questo uno degli elementi che rende particolarmente pesante quanto accaduto oggi.

Dietro ogni scuola evacuata ci sono infatti centinaia di studenti, molti dei quali minorenni, famiglie raggiunte improvvisamente dalle telefonate o dai messaggi dei figli, docenti e personale scolastico chiamati a gestire una situazione di emergenza senza sapere inizialmente quale fosse il reale livello di pericolo.

La conseguenza è stata immediata: didattica sospesa, cortili e spazi esterni riempiti di studenti, ingressi interdetti e controlli negli edifici.

Il nome Mikhail Andropov era già comparso negli allarmi dei giorni scorsi

Il nome utilizzato nella mail alle scuole non compare per la prima volta.

“Mikhail Andropov” era già stato utilizzato nei giorni scorsi in messaggi con i quali un sedicente gruppo aveva rivendicato la lunga serie di allarmi bomba che aveva interessato voli e strutture europee.

Il 6 novembre messaggi con la stessa firma erano arrivati anche ad alcune emittenti televisive europee. In quelle comunicazioni il mittente rivendicava gli allarmi che avevano coinvolto decine di voli e annunciava nuove azioni. L’identità dell’autore e l’autenticità della presunta organizzazione non sono state verificate.

Questo non significa automaticamente che tutti gli episodi abbiano un’unica regia. Saranno le indagini a stabilire provenienza, autori ed eventuali collegamenti.

Il risultato, però, è già evidente: una comunicazione digitale può generare in pochi minuti conseguenze enormi nel mondo reale, costringendo scuole, aeroporti, istituzioni e forze dell’ordine a mobilitare uomini e mezzi.

Dalle minacce ai voli agli attacchi ai frigoriferi: settimane di pressione sui sistemi digitali

L’allarme nelle scuole arriva inoltre dopo settimane segnate da una successione di episodi che, pur essendo di natura diversa e senza che sia possibile attribuirli a una stessa matrice, hanno riportato al centro il tema della vulnerabilità delle infrastrutture connesse.

A inizio novembre sistemi di refrigerazione di supermercati in numerosi Paesi europei sono stati manomessi da remoto, provocando l’innalzamento delle temperature di frigoriferi e congelatori e costringendo diversi punti vendita a eliminare prodotti alimentari. In Sicilia RagusaOggi aveva documentato almeno una ventina di supermercati coinvolti tra diverse province.

Pochi giorni dopo l’attenzione si è spostata persino sulle banche del sangue francesi: in tre siti di conservazione del plasma qualcuno è riuscito ad alterare da remoto i parametri delle celle frigorifere. I sistemi di allarme hanno consentito di intervenire in tempo e nessun prodotto ematico è stato compromesso. Dopo l’episodio, il Centro nazionale sangue italiano ha invitato le strutture trasfusionali ad aumentare il livello di vigilanza.

Nel frattempo gli allarmi bomba inviati via mail avevano già provocato disagi e verifiche su diversi voli europei.

Fenomeni differenti – dall’attacco informatico vero e proprio alla semplice minaccia inviata attraverso la posta elettronica – che hanno però un elemento comune: la capacità di utilizzare sistemi digitali e infrastrutture connesse per provocare interruzioni di servizi, danni economici, paura e un enorme impiego di risorse pubbliche.

A Ragusa e Modica scuole evacuate e studenti fuori dalle aule

La provincia di Ragusa è entrata questa mattina pienamente dentro questo scenario nazionale.

Dopo le prime segnalazioni, il numero delle scuole interessate è rapidamente aumentato. Nel capoluogo sono stati fatti uscire dagli edifici gli studenti di diversi istituti, tra cui Quasimodo-Ventre, Maria Schininà, liceo scientifico Enrico Fermi, Liceo delle Scienze Umane G.B. Vico e Fabio Besta.

Gli alunni sono rimasti negli spazi esterni mentre venivano definite le procedure da seguire.

È stato avviato un confronto urgente tra Comune di Ragusa, Prefettura e Questura. L’assessora comunale alla Pubblica istruzione Catia Pasta ha seguito direttamente l’evoluzione della situazione mantenendo i contatti con i dirigenti scolastici.

La decisione iniziale è stata quella di non fare rientrare gli studenti nelle aule prima delle necessarie verifiche e di procedere con ispezioni affidate alle forze dell’ordine e a personale specializzato.

Situazioni analoghe sono state segnalate anche a Modica e in altri centri della provincia.

Dopo i primi due aggiornamenti pubblicati da RagusaOggi questa mattina, il quadro assume quindi una dimensione più ampia: non soltanto l’allarme nelle singole scuole iblee, ma una minaccia inviata contemporaneamente in tutta Italia che ha costretto il sistema scolastico e quello della sicurezza a reagire in poche ore.

E mentre gli investigatori cercano di capire chi ci sia realmente dietro quelle parole, le conseguenze sono già state molto concrete: scuole evacuate, lezioni saltate, studenti in attesa e famiglie comprensibilmente preoccupate.

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