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Vittoria, 120 grammi di hashish nello zaino: arrestato un ventenne

Vittoria, 120 grammi di hashish nello zaino: arrestato un ventenne

10 Nov 2026 19:30
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Un controllo da parte degli agenti di Polizia, un po’ di nervosismo e la scoperta: aveva 120 grammi di hashish in panetti nello zaino che portava in spalla e 4 involucri di hashish nelle tasche dei pantaloni, altri 9 grammi circa della stessa sostanza. Un giovane, poco più che ventenne, di Vittoria, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato.

La perquisizione personale era poi proseguita nella casa del giovane. In un garage di pertinenza dell’abitazione erano stati trovati altri due involucri di hashish, circa 10 grammi, nascosti in una scatola. Assieme allo stupefacente, gli agenti di polizia che hanno effettuato il controllo hanno trovato anche due bilancini di precisione e una lama da taglierino intrisa di sostanza stupefacente.

Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, il giovane è comparso stamani davanti al giudice monocratico, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Massimo Garofalo, per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto l’obbligo di dimora.

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Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.