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Vittoria, 120 grammi di hashish nello zaino: arrestato un ventenne
10 Nov 2026 19:30
Un controllo da parte degli agenti di Polizia, un po’ di nervosismo e la scoperta: aveva 120 grammi di hashish in panetti nello zaino che portava in spalla e 4 involucri di hashish nelle tasche dei pantaloni, altri 9 grammi circa della stessa sostanza. Un giovane, poco più che ventenne, di Vittoria, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato.
La perquisizione personale era poi proseguita nella casa del giovane. In un garage di pertinenza dell’abitazione erano stati trovati altri due involucri di hashish, circa 10 grammi, nascosti in una scatola. Assieme allo stupefacente, gli agenti di polizia che hanno effettuato il controllo hanno trovato anche due bilancini di precisione e una lama da taglierino intrisa di sostanza stupefacente.
Arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, il giovane è comparso stamani davanti al giudice monocratico, assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Massimo Garofalo, per l’udienza di convalida e il giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e per il giovane è stato disposto l’obbligo di dimora.
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