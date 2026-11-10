Home / Cronaca
Aggredisce i poliziotti arrivati per calmare una lite tra lui e il padre: arrestato e scarcerato

Aggredisce i poliziotti arrivati per calmare una lite tra lui e il padre: arrestato e scarcerato

10 Nov 2026 10:32
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Una lite in famiglia tra padre e figlio. Per ripristinare la calma arriva una pattuglia della Polizia ma il figlio, un 40enne di Ragusa non solo non accenna a placarsi ma aggredisce fisicamente i poliziotti cagionando lesioni a due degli agenti e inveisce contro di loro minacciandoli. Tale la furia, che gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser per immobilizzare l’uomo che poi è stato arrestato e condotto al carcere di contrada Pendente a Ragusa.

Assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Fabrizio Cavallo, l’uomo, trasferito dal carcere, è comparso ieri davanti al giudice monocratico, per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato; l’uomo ha ammesso le sue responsabilità e si è scusato pubblicamente con gli agenti.

Il giudice monocratico ha disposto la scarcerazione dell’uomo senza l’applicazione di misura, come richiesto dal difensore. Il pubblico ministero aveva richiesto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i due agenti, escoriazioni al collo per uno, e ad un braccio per l’altro. Refertati, le lesioni sono state giudicate guaribili in tre giorni      

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it

Giada Drocker
Giornalista professionista nata a Trieste nel 1970 e iscritta all'albo dal 1997. Ha iniziato a Trieste nei primi anni Novanta come tele e radiocronista e conduttrice per l'emittente RTA Tele Antenna. Dal 1995 si è trasferita in Sicilia, dove ha lavorato per il Gruppo Editoriale Mediterraneo (Video Mediterraneo, Radio Mediterraneo) 1995/2002 e Tele Città Val d'Ippari 2003/2004. Nel corso degli anni ha affiancato altre attività legate alla comunicazione giornalistica: uffici stampa e conduzione di eventi per enti pubblici, piani di comunicazione per progetti di formazione professionale finanziati con fondi europei, e docenza di tecniche di comunicazione giornalistica. Ha collaborato con il Giornale di Sicilia dal 2003 al 2021, anche come redattrice, ed è stata inviata nel 2003 sul caso della scomparsa di Denise Pipitone. Ha lavorato anche per il Tgs, il telegiornale di Sicilia, tra il 2019 e il 2021. Dal 2014 è collaboratrice per la provincia di Ragusa dell'agenzia AGI, e dal 2021 ha collaborato con il quotidiano La Repubblica. Si occupa di cronaca giudiziaria e bianca, politica, sindacato, enti locali, sport e politiche migratorie, con produzione foto, audio e video. Dal 2023 al 2025 è stata addetta stampa del progetto dell'ass.ne I Tetti colorati "TFT -Trasformare la fascia trasformata" del Ragusano. Dal 2024 è addetta stampa, telecronista e addetta alla comunicazione della Virtus Eirene Ragusa, squadra di basket femminile di A2. Tra le altre attività è coautrice dell libro "E' la stampa, bellezze!" (ed. Leima 2019 cod.ISBN 978-88-98395-81-1) e ha partecipato come relatrice alle Giornate Europee dell'Economia "La situazione lavorativa negli iblei, strumenti e contrasto al caporalato (Palermo, 2019; Esistere e resistere: le condizioni socio sanitarie delle donne nella fascia trasformata del Ragusano "Diritto di cronaca e tutela dei soggetti in particolare condizione di fragilità" (Ragusa, 2024); Coltivare futuro "Esperienze e modelli concreti di governance di filiera per esplorare possibilità e strumeti attraverso cui costruire filiere socialmente giuste" (Torino, 2026). Ha un brevetto di sommozzatore di primo grado, parla inglese (B2) e spagnolo (livello base-intermedio), ha competenze informatiche. Già segretaria di Assostampa Ragusa, attualmente componente del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia.