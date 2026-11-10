Nel 2025 in Sicilia l’8,8% della popolazione, circa 419 mila persone, ha rinunciato almeno una volta a una visita specialistica o a un esame diagnostico. Rispetto al 2024 la quota è scesa di appena 0,2 punti. Il dato arriva dall’analisi della Fondazione Gimbe sui numeri Istat, presentata oggi durante l’audizione sulla manovra 2027 davanti alle […]
Aggredisce i poliziotti arrivati per calmare una lite tra lui e il padre: arrestato e scarcerato
10 Nov 2026 10:32
Una lite in famiglia tra padre e figlio. Per ripristinare la calma arriva una pattuglia della Polizia ma il figlio, un 40enne di Ragusa non solo non accenna a placarsi ma aggredisce fisicamente i poliziotti cagionando lesioni a due degli agenti e inveisce contro di loro minacciandoli. Tale la furia, che gli agenti hanno dovuto fare ricorso al taser per immobilizzare l’uomo che poi è stato arrestato e condotto al carcere di contrada Pendente a Ragusa.
Assistito dal suo legale di fiducia, l’avvocato Fabrizio Cavallo, l’uomo, trasferito dal carcere, è comparso ieri davanti al giudice monocratico, per il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato; l’uomo ha ammesso le sue responsabilità e si è scusato pubblicamente con gli agenti.
Il giudice monocratico ha disposto la scarcerazione dell’uomo senza l’applicazione di misura, come richiesto dal difensore. Il pubblico ministero aveva richiesto la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per i due agenti, escoriazioni al collo per uno, e ad un braccio per l’altro. Refertati, le lesioni sono state giudicate guaribili in tre giorni
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