Ragusa, titoli in banca a 2,17 miliardi: +22,7%, la crescita più alta in Sicilia

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A giugno 2026 il valore dei titoli detenuti presso le banche da famiglie e imprese della provincia di Ragusa ha raggiunto 2 miliardi e 173 milioni di euro, con un incremento del 22,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. È la crescita più elevata tra le nove province siciliane, quasi il doppio della media regionale, ferma all’11,4%. Anche i prestiti bancari aumentano, del 3,5%, mentre i depositi registrano un incremento del 4,2%.

Sono i dati contenuti nell’aggiornamento congiunturale sull’economia della Sicilia, pubblicato oggi dalla Banca d’Italia. Il rapporto, che esamina l’andamento dell’economia regionale nella prima parte del 2026, dedica una tabella specifica alla distribuzione provinciale di prestiti, depositi e titoli custoditi dal sistema bancario.

Il risultato più significativo per il Ragusano riguarda proprio gli investimenti finanziari. Alla fine del 2024 il valore dei titoli a custodia presso le banche ammontava a un miliardo e 665 milioni di euro. A dicembre 2025 aveva raggiunto i 2 miliardi e 13 milioni, per arrivare a 2 miliardi e 173 milioni nel giugno successivo.

L’incremento annuo del 22,7% colloca Ragusa nettamente davanti alle altre province siciliane. Catania e Trapani registrano entrambe una crescita del 13%, Siracusa del 12,4%, Palermo dell’11%. Seguono Caltanissetta con il 10,8%, Agrigento con il 9,9%, Enna con l’8,9% e Messina con il 6,1%.

La statistica comprende gli strumenti finanziari detenuti da famiglie e imprese presso le banche, valutati ai prezzi di mercato. Una parte della crescita potrebbe quindi dipendere dalla rivalutazione degli investimenti già esistenti e non necessariamente da nuovi acquisti.

Un secondo elemento riguarda il credito. A giugno 2026 i prestiti bancari nella provincia di Ragusa ammontavano a 4 miliardi e 279 milioni di euro, contro i 4 miliardi e 217 milioni registrati alla fine del 2025 e i 4 miliardi e 80 milioni di dicembre 2024.

La variazione sui dodici mesi è positiva per il 3,5%, sensibilmente superiore alla media siciliana dello 0,1%. Tra le province dell’Isola soltanto Enna presenta un incremento maggiore, pari al 3,8%. Seguono Agrigento con il 3,4% e Catania con il 3,3%. Palermo registra invece una contrazione del 5,3%.

Sul versante dei depositi, alla fine di giugno risultavano custoditi nelle banche 5 miliardi e 762 milioni di euro appartenenti a famiglie e imprese della provincia di Ragusa. A dicembre 2025 erano 5 miliardi e 500 milioni, mentre alla fine del 2024 ammontavano a 5 miliardi e 284 milioni. La crescita annua è del 4,2%, leggermente inferiore alla media regionale del 4,5%. Il dato più elevato si registra a Siracusa, con il 7%, seguita da Enna con il 5,3%. Catania e Trapani raggiungono entrambe il 5%, mentre Palermo si ferma al 4,3%.

La differenza tra depositi e prestiti è un altro elemento da considerare. Nel Ragusano i primi superano i secondi di circa un miliardo e 483 milioni di euro.

Il quadro provinciale si inserisce in un’economia siciliana che continua a crescere, ma lentamente. Secondo le stime della Banca d’Italia, nel primo semestre del 2026 l’attività economica regionale è aumentata dello 0,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, meno del Mezzogiorno, cresciuto dell’1%, e dell’Italia, allo 0,9%. L’occupazione nell’Isola è rimasta sostanzialmente stabile, mentre le esportazioni sono aumentate soprattutto grazie ai prodotti petroliferi. Le costruzioni hanno beneficiato della crescita dei lavori pubblici, sostenuta anche dagli interventi del Pnrr.

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