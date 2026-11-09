Comiso, consolato tunisino in trasferta: centinaia in fila e sit-in contro il console

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Centinaia di immigrati per le strade di Comiso. La giornata di ieri è stata una giornata di grande richiamo per la comunità tunisina del sud est siciliano.

A Comiso, nella Sala Carlo Pace, è arrivato il console della Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub. All’esterno si è svolta una piccola manifestazione di protesta.

Insieme al console sono arrivati anche i dipendenti del Consolato. A Comiso infatti è stato allestito un servizio in trasferta del consolato per permettere ai cittadini tunisini che vivono lontano da Palermo di sbrigare le pratiche per i documenti anagrafici e di identità: il rinnovo del passaporto, il rilascio di certificati di stato civile. A Comiso sono arrivati immigrati e famiglie provenienti da tutte le città della provincia ma anche dalle città vicine, come Caltagirone, Gela, Butera, Niscemi e da alcuni comuni della zona di Siracusa. Nella vicina sala del foyer del teatro sono stati allestiti i tavoli per il disbrigo delle pratiche anagrafiche di varie famiglie che vivono nella zona.

Inoltre, nella Sala Carlo Pace, si è tenuto un incontro con il console Mahjoub, insieme ai rappresentanti dell’Inps, ma anche della Questura di Ragusa e alcuni consulenti, per informare su numerose procedure riguardanti i permessi di soggiorno, i contratti di lavoro, i versamenti contributivi, il godimento dei diritti previdenziali e pensionistici. Molte indicazioini sono arrivate dal direttore della sede Inps di Ragusa, Saverio Giunta. L’incontro è stato lungo e partecipato, molte le domande, riguardanti anche i tempi lunghi delle pratiche della Questura.

Erano presenti anche le due vice console Hedia Chaabani e Wafa Farhat e l’ispettore Salvatore Pulino, responsabile PASI (Polizia Amministrativa -Immigrazione) .

I rappresentanti dell’Inps hanno chiarito numerosi dubbi e messo in guardia dalle possibili truffe che regolarmente si verificano a danno dei lavoratori, sia italiani che stranieri. Sono state chiarite anche le modalità riguardanti il godimento della pensione se si decide di far rientro nel proprio paese d’origine. A presentare e coordinare l’incontro è stata Fethja Bouhajeb, responsabile dell’associazione “Uniti senza frontiere” di Ragusa.

All’esterno della sala un gruppo di tunisini ha tenuto un sit-in di protesta. Zouhair Amor, responsabile di una delle comunità islamiche di Comiso, insieme a un gruppo di tunisini, ha contestato il console Mahjoub, lamentando alcuni ritardi del consolato in occasione del decesso di un cittadino tunisino avvenuto in estate nelle campagne di Chiaramonte Gulfi per un incidente sul lavoro. Secondo Amor, il Consolato avrebbe proceduto con ritardo al rimpatrio della salma. La manifestazione si è svolta all’esterno e le forze dell’ordine non hanno consentito che si spostasse all’interno dei locali.

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