Dopo la chiusura del presidio di Modica Alta, una nuova segnalazione su Modica Sorda: struttura aperta ma nessuno. L’Asp verificherà lunedì.
Comiso, domani il Consolato di Tunisia: documenti senza andare a Palermo
07 Nov 2026 12:12
Una giornata dedicata alla comunità islamica, soprattutto di origine tunisina, domani a Comiso. Il Consolato di Tunisia a Palermo sarà a Comiso per un incontro con gli immigrati e con tutti i tunisini che risiedono in provincia di Ragusa.
In un incontro che si terrà nella sala Carlo Pace, si tratteranno alcune delle problematiche che interessano le comunità tunisine all’estero. Nella vicina sala del foyer del teatro comunale, i funzionari potranno raccogliere le richieste di rinnovo dei documenti di identità, carta d’identità e passaporto, evitando così, per coloro che ne hanno bisogno, di doversi recare a Palermo, nella sede del Consolato, per espletare le pratiche.
Nei giorni scorsi, alcuni tunisini avevano invitato sui social a una manifestazione di protesta in coincidenza con questa giornata, ma la comunità tunisina di Comiso e degli altri comuni iblei ha preso le distanze.
Il Consolato ha avviato altri servizi. Nei giorni scorsi il console Mohamed Ali Mahjoub ha incontrato il Magnifico Rettore dell’Ateneo, Massimo Midiri.
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