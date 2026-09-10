Comiso e Tunisia più vicine: il consolato arriva in città per aiutare i cittadini

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Procedure amministrative più semplici, assistenza consolare più vicina e un confronto diretto con la comunità tunisina. Sono questi i punti al centro dell’incontro tra la sindaca Maria Rita Schembari e il console tunisino a Palermo Mohamed Ali Mahjoub.

Nuovi servizi e una collaborazione più stretta per venire incontro alle esigenze della comunità tunisina residente a Comiso. È questo il risultato dell’incontro tra la sindaca Maria Rita Schembari e il console tunisino a Palermo Mohamed Ali Mahjoub, durante il quale sono state affrontate soprattutto le difficoltà legate alle procedure amministrative e alla regolarizzazione delle posizioni di soggiorno.

L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso ai servizi e costruire un rapporto più diretto tra le istituzioni e i cittadini tunisini che vivono e lavorano nel territorio comisano.

A novembre il consolato tunisino arriva a Comiso

Tra le iniziative concordate c’è l’organizzazione, nel prossimo mese di novembre, di un servizio consolare itinerante presso il Comune di Comiso.

La presenza del servizio direttamente sul territorio consentirà ai cittadini tunisini di avvicinarsi alle procedure consolari senza dover necessariamente raggiungere Palermo, facilitando l’accesso alle prestazioni e alle pratiche di competenza consolare.

Una scelta pensata soprattutto per ridurre le difficoltà logistiche e amministrative che possono accompagnare le pratiche legate alla permanenza e alla vita quotidiana in Italia.

Un incontro pubblico con la comunità tunisina

Il confronto tra Comune e consolato non si fermerà al servizio itinerante. È stato infatti concordato anche un incontro pubblico con la comunità tunisina di Comiso e del territorio.

Sarà un momento di ascolto diretto, durante il quale i cittadini potranno rappresentare le proprie esigenze e sottoporre alle istituzioni le principali problematiche riscontrate nelle procedure amministrative.

L’incontro servirà inoltre a fornire chiarimenti e risposte alle richieste della comunità, creando un canale di comunicazione più immediato tra cittadini e istituzioni.

Integrazione e regolarizzazione al centro del confronto

Durante il colloquio sono state affrontate anche le esigenze della comunità tunisina e le possibili modalità per favorirne l’integrazione nel territorio.

Particolare attenzione è stata riservata alle difficoltà legate alla regolarizzazione dei permessi di soggiorno e, più in generale, alle procedure amministrative che possono risultare complesse per chi deve rapportarsi con diversi livelli istituzionali.

La collaborazione tra il Comune di Comiso e il consolato tunisino punta quindi a costruire strumenti concreti di supporto, facilitando l’orientamento dei cittadini e rendendo più accessibili i servizi.

Comiso rafforza il dialogo con la comunità tunisina

L’intesa rappresenta un passo ulteriore nel rapporto tra l’amministrazione comunale e la comunità tunisina presente a Comiso.

Il servizio consolare itinerante e l’incontro pubblico di novembre offriranno l’occasione per trasformare il confronto istituzionale in un percorso più operativo, con l’obiettivo di affrontare direttamente le difficoltà segnalate dai cittadini e rafforzare i percorsi di integrazione.

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