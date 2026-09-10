A Modica è già suonata la campanella: scuole al via tra servizi e novità

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A Modica la campanella dell’anno scolastico è suonata già oggi per alcuni istituti. In virtù dell’autonomia scolastica, infatti, alcuni istituti comprensivi hanno scelto di anticipare l’apertura rispetto a quanto previsto dal calendario regionale, dando così il via alle lezioni con qualche giorno di anticipo.

Ad aprire oggi i battenti è stato l’istituto comprensivo Santa Marta Ciaceri. Domani, venerdì 11 settembre, sarà la volta dell’istituto Raffaele Poidomani, mentre lunedì 14 settembre toccherà agli altri due istituti comprensivi cittadini: Carlo Amore, che comprende anche il plesso di Frigintini e quello di Modica Alta, e Giacomo Albo-Giovanni XXIII.

L’avvio dell’anno scolastico sarà accompagnato da una serie di servizi che l’amministrazione comunale sta predisponendo per garantire la piena funzionalità delle scuole fin dai primi giorni.

L’assessore alla Pubblica istruzione Concetta Spadaro, a partire da lunedì, incontrerà i quattro dirigenti scolastici della città per fare il punto sulle esigenze dei singoli istituti e sulle attività da mettere in campo. Intanto, è già stato assicurato che dal primo giorno di scuola sarà operativo il servizio di trasporto scolastico con gli scuolabus.

Da lunedì partirà anche il trasporto dedicato agli alunni con disabilità, mentre sarà attivo il servizio Asacom, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinata agli studenti che ne hanno fatto richiesta.

Sul fronte della manutenzione degli spazi esterni, prosegue inoltre il lavoro di scerbatura nelle aree di pertinenza degli istituti, con l’obiettivo di garantire condizioni adeguate per l’avvio delle attività didattiche.



Una delle principali novità dell’anno scolastico riguarda il servizio di refezione. La mensa scolastica sarà attiva a partire dal primo lunedì di ottobre, con alcune importanti modifiche rispetto al passato.

A Modica saranno infatti operativi due punti cottura, uno a Modica Alta e uno alla Sorda, una soluzione pensata per rendere più efficiente l’organizzazione del servizio e la distribuzione dei pasti.

Altra novità è l’introduzione del servizio di scodellamento. Gli alunni consumeranno quindi i pasti direttamente a scuola e le famiglie dovranno fornire ai propri figli il necessario kit per la refezione, composto da piatti e tovaglietta.

Novità anche sul fronte degli edifici scolastici. A Piano Ceci sono stati ampliati i locali per fare fronte alle nuove iscrizioni: sono state ricavate cinque aule in più, consentendo di accogliere l’incremento degli alunni senza rinunciare agli spazi necessari per le attività didattiche.

E c’è anche un nuovo plesso a disposizione del sistema scolastico cittadino. Si tratta dei locali di via Risorgimento al civico 90, che da domani ospiteranno le classi terze dell’istituto Raffaele Poidomani.

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