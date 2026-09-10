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A Vittoria nuovo dirigente al Commissariato: Luca Nania torna nel Ragusano
10 Set 2026 15:49
Il Commissario Capo della Polizia di Stato Luca Nania è il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria. Quarantuno anni, originario di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, Nania porta nel capoluogo ipparino un percorso professionale maturato tra attività investigative, coordinamento operativo, sicurezza e incarichi dirigenziali.
Per il nuovo dirigente si tratta anche di un ritorno nel territorio ibleo. La sua carriera nella Polizia di Stato, infatti, è iniziata proprio a Ragusa, dove era stato assegnato dopo aver superato il concorso per 320 vice ispettori.
Da allora il percorso professionale è proseguito attraverso incarichi sempre più qualificati, tra Sardegna e Roma, fino al nuovo approdo alla guida del Commissariato di Vittoria.
Dalla laurea in Giurisprudenza alla Polizia di Stato
Luca Nania ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, proseguendo poi la formazione con un Master di II livello in Applicazioni in Scienze Forensi all’Università degli Studi di Palermo.
Nel 2018 entra nei ruoli della Polizia di Stato dopo aver vinto il concorso pubblico per 320 vice ispettori. La prima destinazione è la Questura di Ragusa, dove inizia il suo percorso professionale nella Polizia di Stato.
Un’esperienza che oggi assume un significato particolare, considerando il ritorno nel territorio ragusano con un incarico di responsabilità alla guida del Commissariato di Vittoria.
Il salto nella carriera da commissario
Nel 2022 Nania supera il concorso pubblico per 130 Commissari della Polizia di Stato.
Dopo aver frequentato il 111° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, consegue anche il Master di II livello in Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma.
Al termine del percorso formativo viene assegnato al Commissariato di Olbia, in Sardegna, dove assume l’incarico di vice dirigente e coordinatore della Squadra Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria.
Un incarico che gli consente di maturare esperienza sia sul fronte del controllo del territorio sia nell’attività investigativa.
Da Olbia a Porto Cervo, tra controllo del territorio e investigazioni
Durante il periodo trascorso a Olbia, Nania assume anche l’incarico di vice coordinatore GOS.
Tra aprile e settembre 2024 dirige inoltre a scavalco il Commissariato di Porto Cervo-Arzachena, aggiungendo al proprio curriculum un’ulteriore esperienza di direzione di un presidio di Polizia.
Un passaggio importante nel percorso professionale che precede il successivo trasferimento a Roma.
Il ritorno a Roma e l’esperienza nella Direzione Centrale
Nel settembre 2024 il Commissario Capo torna nella Capitale e viene assegnato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, dove assume l’incarico di direttore di sezione presso il Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti.
Un’esperienza maturata quindi non soltanto sul campo, ma anche nell’ambito della gestione e dell’organizzazione del personale della Polizia di Stato.
Nel 2025 partecipa inoltre al 130° Corso di aggiornamento in materia di Coordinamento Interforze e Cooperazione Internazionale, organizzato presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia.
Ora la guida del Commissariato di Vittoria
È questo il percorso che porta Luca Nania alla guida del Commissariato di P.S. di Vittoria.
Un incarico che lo riporta in provincia di Ragusa, dove aveva mosso i primi passi nella Polizia di Stato e dove ora assume una responsabilità dirigenziale.
La sua esperienza maturata tra Questura, commissariati, attività investigative, controllo del territorio, coordinamento interforze e incarichi nella Direzione Centrale per le Risorse Umane rappresenta il bagaglio professionale con cui si appresta ad affrontare il nuovo incarico a Vittoria.
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