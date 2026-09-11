La notte di Alta Marea: Marina di Modica si organizza. Navette fino alle 2

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Marina di Modica si prepara a vivere una serata di musica e spettacolo con l’evento “Alta Marea”, in programma domani, sabato 12 settembre 2026, in piazza Mediterraneo. Per facilitare l’arrivo del pubblico e alleggerire il traffico nella località balneare, sarà attivato un servizio di bus navetta dal parcheggio dell’Oasi dei Re al centro di Marina di Modica.

Due minibus da 30 posti per raggiungere il centro di Marina di Modica

Il servizio sarà operativo dalle 20 di sabato 12 settembre fino alle 2 di domenica 13 settembre, con due minibus da 30 posti ciascuno. Il punto di partenza sarà il parcheggio della struttura “Oasi dei Re”, lungo la strada provinciale 66, dove sarà possibile lasciare l’auto e proseguire comodamente verso il cuore della località balneare.

Una soluzione pensata soprattutto per consentire a residenti e visitatori di raggiungere piazza Mediterraneo, sede dell’evento “Alta Marea”, evitando di cercare parcheggio nelle vie centrali e contribuendo a rendere più fluida la circolazione.

Biglietto unico A/R a 3 euro, gratis i bambini fino a 12 anni

Il costo del servizio è di 3 euro con biglietto unico di andata e ritorno. Una tariffa contenuta che permette di utilizzare la navetta sia per raggiungere l’evento sia per rientrare al parcheggio al termine della serata.

Particolare attenzione anche alle famiglie: i bambini fino a 12 anni viaggeranno gratuitamente.

Le fermate nel cuore di Marina di Modica

Dopo la partenza dal parcheggio dell’Oasi dei Re, i minibus effettueranno le fermate previste a Marina di Modica in via Ferdinando Magellano e via Amerigo Vespucci, prima di raggiungere il capolinea di arrivo nel piazzale antistante la Chiesa Maria Santissima Assunta, in via dei Navigatori.

Il collegamento consentirà dunque di arrivare direttamente nelle zone centrali della località senza dover utilizzare l’auto per gli ultimi spostamenti.

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