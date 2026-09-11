Sampieri si accende: 41 nuovi punti luce illuminano la strada verso la Fornace Penna

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La strada che unisce Marina di Modica, Sampieri e la Fornace Penna cambia volto dopo il tramonto. Sono entrati in funzione i 41 nuovi corpi illuminanti installati lungo la SP 66, nel tratto compreso tra l’uscita del borgo marinaro e uno dei luoghi simbolo della costa sciclitana.

Un intervento da 170 mila euro che punta a migliorare concretamente la sicurezza della circolazione, ma che assume anche un valore importante per la fruizione turistica di una delle zone più frequentate della costa iblea.

La SP 66 finalmente illuminata anche di sera

L’accensione dei nuovi impianti rappresenta una novità significativa per chi percorre quotidianamente la strada e per le migliaia di persone che durante la stagione estiva raggiungono Sampieri e la Fornace Penna.

La presenza dei nuovi punti luce rende infatti più sicuro e agevole il transito nelle ore serali, offrendo una maggiore visibilità agli automobilisti e creando condizioni migliori anche per chi si sposta a piedi o in bicicletta.

È proprio questo uno degli aspetti più importanti dell’intervento: il tratto tra Sampieri e la Fornace Penna potrà essere percorso anche dopo il tramonto con maggiore tranquillità, ampliando di fatto le possibilità di fruizione di un’area che non vive soltanto nelle ore diurne.

Sicurezza e turismo, un intervento strategico

La nuova illuminazione non riguarda soltanto la viabilità. La SP 66 attraversa infatti una zona dalla fortissima vocazione turistica, caratterizzata dalla presenza di strutture ricettive e villaggi vacanze e da un continuo movimento di visitatori durante i mesi estivi.

Una strada illuminata e decorosa significa quindi aumentare il livello di sicurezza, ma anche migliorare la percezione complessiva di una destinazione turistica.

Per un territorio che punta molto sulla qualità dell’accoglienza, anche infrastrutture apparentemente semplici come l’illuminazione stradale possono diventare un elemento decisivo. La possibilità di muoversi agevolmente tra Sampieri, Marina di Modica e la Fornace Penna nelle ore serali rappresenta infatti un valore aggiunto per residenti, operatori turistici e visitatori.

Più facile raggiungere la Fornace Penna dopo il tramonto

L’intervento assume un significato particolare anche per la Fornace Penna, uno dei luoghi più riconoscibili del territorio di Scicli.

La nuova illuminazione accompagna il collegamento stradale fino alla zona della fornace, rendendo più agevole la fruizione serale del percorso e inserendosi nel più ampio processo di valorizzazione dell’area.

A breve è infatti prevista la partenza della seconda fase dei lavori sulla Fornace Penna, destinata a proseguire il percorso di conservazione del bene e la sua futura valorizzazione in chiave turistica e culturale.

La nuova infrastruttura viaria e il recupero del patrimonio storico procedono così lungo una direttrice comune: rendere sempre più accessibile e attrattiva una delle aree più suggestive della costa iblea.

Un percorso che ora può essere vissuto anche a piedi e in bicicletta

Tra gli effetti più interessanti dell’intervento c’è anche la possibilità di vivere diversamente il collegamento tra Sampieri e la Fornace Penna.

L’illuminazione consente infatti di percorrere il tratto anche a piedi o in bicicletta nelle ore successive al tramonto, offrendo nuove possibilità di mobilità e di fruizione del territorio.

Un elemento particolarmente significativo in una zona dove il turismo balneare si intreccia con quello paesaggistico e culturale. La possibilità di raggiungere i luoghi di interesse anche nelle ore serali contribuisce ad ampliare l’offerta e a rendere più dinamico il territorio.

Un investimento che guarda alla stagione turistica

I 170 mila euro destinati all’intervento si traducono dunque in un’opera che interessa contemporaneamente sicurezza, viabilità, mobilità dolce e turismo.

L’obiettivo è elevare lo standard qualitativo di un tratto stradale strategico, soprattutto in estate, quando la costa di Sampieri e Marina di Modica viene raggiunta da migliaia di persone.

L’accensione dei 41 punti luce rappresenta quindi un intervento concreto su un’infrastruttura utilizzata ogni giorno e, allo stesso tempo, un tassello di una strategia più ampia di valorizzazione della costa e dei suoi luoghi simbolo.

L’intervento è stato finanziato attraverso un emendamento alla Finanziaria 2025 a firma dell’onorevole Ignazio Abbate, presidente della I Commissione Affari istituzionali all’ARS.

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