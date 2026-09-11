I tre adolescenti scomparsi da Scoglitti e Marina di Acate: le ricerche nella zona di Viterbo

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Sono state estese anche nel Lazio – soprattutto nella zona di Viterbo – le ricerche di Youssef Messaoudi, 15 anni, Yakoub Tkouti, 17 anni e Ayoub Tkouri, 14 anni (questi ultimi parenti tra loro), scomparsi da casa, a Scoglitti e in contrada Mogli (nei pressi di Martina di Acate) l’8 settembre scorso. La denuncia di scomparsa è stata presentata ai carabinieri di Scoglitti. Le ricerche sono scattate ieri. Ayoub indossava una maglietta azzurra con la scritta New York, Yakoub una maglia blu con la scritta Nike. Nelle ultime ore sul sito Comitato Scientuifico Ricerca Scomparsi è comparsa una segnalazione: le ricerche si sono concentrate nella zona di Viterbo, in particolare nel piccolo comune di Canepina.

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