La sanità ragusana si mette in movimento per raggiungere chi rischia di rimanere ai margini delle cure. Sono stati consegnati questa mattina, nel piazzale antistante il P.O. “Giovanni Paolo II” di Ragusa, i due nuovi motorhome clinici acquistati dall’ASP nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con un investimento complessivo di 490 mila euro. […]
Nuovo segretario comunale a Vittoria. E’ il sesto: il quasi record del sindaco Aiello
11 Set 2026 16:51
Nuovo segretario comunale al comune di Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello ha nominato alla segretria comunale il campano Antonio Russo. Russo, 53 anni, è nato a Vico Equense ed è un segretario comunale di “fascia” A, ovvero la fascia professionale più alta per i segretari comunali che abilita a operare nei comuni più grandi.
Nei quasi 5 anni di sindacatura Aiello ha ottenuto un quasi record per il numero di segretari che si sono succeduti al servizio dell’ente.
Quando si insediò, nell’ottobre 2021, la segretaria comunale era Chiara Piraino. Rimase in carica per pochi giorni, poi venne sostituita da Maurizio Casale. Nel tempo si sono succeduti Anna Maria Carugno, Carolina Ferro, Francesco Piro, che si è dimesso nel giugno scorso, dopo una concitata seduta del consiglio comunale culminata con la bocciatura del rendiconto 2025 e nel corso della quale emersero delle divergenze tra i dirigenti del comune.
Nelle ultime settimane, a scavalco, ha operato operato Valentino Pepe, segretario del comune di Ragusa. Ora il sindaco ha individuato un segretario comunale che dovrebbe operare nel comune nell’ultimo periodo del suo mandato che si concluderà nella prossima primavera.
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