Adolescenti, 3,3 milioni per DesTEENazione: Ragusa pronta a firmare col Ministero

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Un luogo dove ritrovarsi, imparare un mestiere, trovare qualcuno disposto ad ascoltare. È la promessa del progetto DesTEENazione a Ragusa e negli altri Comuni del Distretto socio-sanitario 44, che adesso compie il passo decisivo per passare dalla carta ai fatti: la Giunta comunale di Ragusa, ente capofila, ha autorizzato il sindaco Peppe Cassì a firmare la convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In palio ci sono 3.305.919,35 euro, da spendere nell’arco di tre anni.

DesTEENazione, la delibera e la cifra definitiva

La decisione porta il numero 373 ed è stata presa all’unanimità nella seduta del 3 novembre. La Giunta l’ha dichiarata immediatamente eseguibile, richiamando l’urgenza di sottoscrivere la convenzione con il Ministero. La proposta era partita dal Settore VII, Servizi alla persona, con le firme del dirigente Salvatore Guadagnino e del funzionario Guglielmo Digrandi.

Il progetto del Distretto era stato ammesso a finanziamento in estate, con il decreto direttoriale n. 196 del 13 luglio 2026, come avevamo raccontato a luglio. Ora l’atto della Giunta fissa l’importo rimodulato al centesimo. Inoltre precisa che l’operazione non comporta alcun onere, diretto o indiretto, per le casse comunali: le risorse arrivano dal Ministero.

Cosa arriva ai ragazzi

Il cuore del progetto è uno Spazio multifunzionale di esperienza per adolescenti. Secondo la delibera, dovrà offrire servizi integrati per far crescere nei ragazzi e nelle ragazze l’autonomia, la capacità di agire nei propri contesti di vita, la partecipazione e l’inclusione sociale.

Le linee d’azione previste sono molte. Ci sono le attività aggregative e socio-educative e l’educativa di strada, cioè gli educatori che vanno a cercare i giovani dove si incontrano. Ci sono poi i patti di comunità, l’accompagnamento tra formazione e lavoro, la formazione ai mestieri e i tirocini di inclusione sociale. Infine il sostegno psicologico, sia per i ragazzi sia per i loro genitori, e l’allestimento dello spazio stesso.

A luglio il Comune aveva indicato una struttura di circa 400 metri quadrati, rivolta ai giovani tra gli 11 e i 18 anni: la stessa fascia d’età fissata dall’avviso nazionale.

Un tassello di una rete nazionale

DesTEENazione, il cui nome gioca con la parola inglese teen, nasce da un avviso pubblico competitivo del Ministero del Lavoro, approvato con il decreto direttoriale n. 69 del 21 marzo 2024. Lo finanzia il Programma nazionale Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, con il Fondo sociale europeo: secondo il Ministero, circa 250 milioni di euro per oltre 60 comunità per adolescenti in tutta Italia.

Il Distretto 44, che con Ragusa riunisce Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo e Santa Croce Camerina, aveva deciso di candidarsi già nel 2024. Nel giugno di quell’anno una determinazione dirigenziale, la n. 3438, aveva approvato il progetto e scelto la sede. È lo stesso Distretto che di recente ha rafforzato i servizi sociali con undici nuove assunzioni e che gestisce i fondi del Piano di attuazione locale.

Le domande ancora aperte

Proprio sulla sede, però, la delibera tace: richiama la scelta fatta nel 2024 ma non dice dove sorgerà lo spazio. Non indica nemmeno una data di partenza delle attività. A luglio il Comune aveva spiegato che il cronoprogramma dei lavori e il calendario delle iniziative sarebbero arrivati dopo la firma della convenzione.

Restano quindi da chiarire i punti che interessano di più alle famiglie. Dove aprirà lo spazio, quando i ragazzi potranno varcarne la porta e come le attività raggiungeranno anche Chiaramonte, Giarratana, Monterosso e Santa Croce. Infine, quali scuole e associazioni affiancheranno il Comune: nel 2024 il Distretto aveva cercato partner tra le agenzie educative con esperienza nel mondo giovanile, ma l’atto non ne elenca nessuno. Con la firma della convenzione, le prime risposte dovrebbero arrivare.

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