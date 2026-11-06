Ragusa, il seminarista Filippo Dicara sarà ordinato diacono il 9 novembre

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Un passo importante per Filippo Dicara e per la comunità ecclesiale ragusana. Il 9 novembre il seminarista, originario della parrocchia San Giuseppe Artigiano di Ragusa, riceverà l’ordinazione diaconale, l’ultima tappa prima del sacerdozio.

L’annuncio lo aveva dato l’8 ottobre il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, durante la celebrazione dell’Ora media davanti alla comunità del Seminario, nel giorno della benedizione e dell’inaugurazione della nuova sede del Seminario propedeutico. Erano presenti anche monsignor Luigi Renna e monsignor Giuseppe Schillaci.

Il cammino di Filippo è cominciato proprio nella parrocchia San Giuseppe Artigiano, dove ha maturato la chiamata al sacerdozio partecipando alla vita della comunità; gli anni in Seminario, tra studio della teologia e formazione umana e spirituale, hanno consolidato la scelta. Per la sua famiglia, per la parrocchia e per la Diocesi di Ragusa sarà un momento di festa.

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