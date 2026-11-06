Nasce il primo distretto Key Club fuori dagli Usa: c’è anche Modica, il pioniere

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È nato a Messina il Distretto H45 Key Club Italia–San Marino, il primo distretto Key Club al di fuori degli Stati Uniti. E alla convention che lo ha costituito, al Royal Palace Hotel, non poteva mancare il Key Club Modica, il primo aperto in Italia, rappresentato dal professor Samuel Macaluso, past president del club e oggi socio del Kiwanis Club Modica.

Macaluso si è confrontato con i giovani soci e si è messo a disposizione della neoeletta governatrice Ilaria Smedile, del Key Club Messina, e del gruppo dirigente del nuovo distretto. Governatore eletto è Salvatore Sposato, del Key Club Acri. La charter è stata consegnata dalla presidente internazionale Hope Markes.

Nelle due giornate, tra quiz, attività di gruppo ed esercitazioni, i ragazzi hanno lavorato su idee, proposte e capacità di leadership. Presenti, tra gli altri, il governatore del Kiwanis Distretto Italia–San Marino Nunzio Spampinato, il governatore eletto Francesco Cardile, il vicegovernatore Carlo Assenza, il past president del Kiwanis Europe Elio Garozzo e la trustee internazionale Maura Magni.

Alla convention è stata annunciata anche la riconferma di Macaluso nel Visionary Leadership Team del Kiwanis Europe. Il professore ha inoltre anticipato la nascita del Kiwanis Club Roma Capitale, di cui sarà presidente fondatore, e la sua partecipazione alla prossima convention internazionale del Kiwanis a Washington, dove è previsto un incontro con Michelle Study-Campbell, executive director di Kiwanis Youth Programs.

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