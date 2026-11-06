Comiso, quando piove via Papa Giovanni diventa un fiume: 1,6 milioni per il torrente Cucchi

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A ogni pioggia forte il torrente Cucchi scende dalla collina e attraversa il centro di Comiso scorrendo sulla strada, prima in via Duca d’Aosta e poi in via Papa Giovanni XXIII, fino al fiume Ippari. Per mettere fine alle alluvioni la Regione ha pubblicato un bando da 1,6 milioni di euro per il progetto esecutivo dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico: le imprese hanno tempo fino al 18 dicembre per presentare le offerte.

Il bando è della Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico che ha lavorato con gli uffici tecnici del Comune. L’area è classificata a rischio R4 e negli ultimi anni ha subito diverse alluvioni: le ultime nell’autunno 2021 e nel giugno 2022, quando in via Papa Giovanni XXIII passò un fiume in piena che trascinò detriti dal bacino a monte e strappò basole della pavimentazione, griglie, chiusini e caditoie.

Il problema, spiega la Regione, è che manca un sistema di canalizzazione capace di portare in sicurezza l’acqua che arriva dall’alveo naturale a monte. Il progetto dovrà valutare una nuova inalveazione del torrente lungo l’attuale percorso delle acque nel centro, una cassa di espansione per contenere le piene, una briglia selettiva per trattenere il materiale più grosso e nuove griglie e caditoie per drenare meglio l’acqua in città.

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