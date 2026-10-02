Quando piove Comiso trattiene il fiato: via alla pulizia dell’Ippari, poi toccherà agli altri torrenti

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Pulizia straordinaria del torrente Ippari a Comiso. Il centro abitato di Comiso è attraversato da quattro torrenti e a valle è delimitato dal torrente Ippari che da contrada Canicarao conduce fino al Mar Mediterraneo, con la foce nei pressi di Scoglitti.

Comiso è uno dei comuni con maggiore rischio alluvionale e rischio idrogeologico. Prima dell’avvio della stagione delle piogge è stata avviata la pulizia straordinaria del torrente Ippari, da contrada Mastrella fino alla zona cosiddetta di Balatelle, che conduce verso la Valle dell’Ippari.

Il comune ha utilizzato un finanziamento di 10.000 euro dell’Autorità di bacino regionale per eseguire i lavori. L’alveo del torrente è stato ripulito e il canneto presente in vari tratti del fiume (il canneto è un habitat naturale protetto perché’ garantisce la biodiversità e funge da protezione degli alvei, riducendo il rischio di erosione delle sponde) . Gli interventi, eseguiti da un’impresa di Modica, dovrebbero concludersi tra due settimane. Si è intervenuto anche su un piccolo affluente che proviene dalla zona di contrada Cifali.

Altri interventi sono previsti a monte dei torrenti che attraversano il centro abitato: il torrente Cucca (che corre lungo la via Duca d’Aosta e la via Papa Giovanni XXIII), il torrente Petraro (che porta le sue acque verso le vie Tolomeo e Galileo Galilei, il torrente Porcaro, le cui acque nei giorni di pioggia si riversano sulla via Casmene. La pulizia a monte permette di prevenire i maggiori rischi, anche per le abitazioni della zona: un piccolo nucleo di abitazioni si trova proprio nei pressi dell’alveo del torrente Porcaro, alle prime pendici dei colli Iblei, sopra la via Garibaldi. I lavori in questi tre torrenti inizieranno a breve.

La pulizia degli alvei dei torrenti dovrebbe consentire di prevenire i rischi della stagione delle grandi piogge, quale tradizionalmente è l’autunno. Tre anni fa, il ciclone che si abbattè sulla provincia di Ragusa nel febbraio 2023, mise a repentaglio molte abitazioni di Comiso, provocando degli allagamenti in alcune abitazioni di corso Ho Chi Min, purtroppo costruite a ridosso del torrente Ippari, a una distanza che non ha garantito i margini di sicurezza.

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