Il treno storico torna nel Ragusano: tre date per viaggiare tra il barocco

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Il Barocco siciliano torna a viaggiare in treno. Anche nel 2026 la Ferrovia del Barocco, l’itinerario storico che attraversa il Sud-Est dell’Isola, sarà protagonista della stagione dei treni d’epoca promossa dalla Regione Siciliana insieme a Fondazione FS Italiane e FS Treni Turistici Italiani.

Sono tre gli appuntamenti già in programma sulla tratta Siracusa-Modica: il 31 ottobre, il 1° novembre e l’8 dicembre. Un’occasione per vivere il territorio ibleo da una prospettiva diversa, attraversando in carrozza storica un paesaggio che mette insieme città d’arte, centri barocchi e scorci della Sicilia sud-orientale.

Il ritorno dei treni storici rappresenta anche una proposta turistica che guarda all’autunno e all’inverno, fuori dalla tradizionale stagione estiva. Un modo di viaggiare più lento, legato al paesaggio e alla possibilità di raggiungere le destinazioni senza trasformare il viaggio in un semplice trasferimento.

Le carrozze d’epoca, con locomotiva storica e vetture Terrazzini e Centoporte, accompagneranno i passeggeri lungo alcune delle linee ferroviarie più suggestive della Sicilia. A bordo saranno presenti anche i volontari delle associazioni convenzionate con Fondazione FS, che forniranno assistenza e informazioni sulla storia dei treni e delle linee attraversate.

Ma il calendario regionale non si ferma al territorio ibleo. In tutto sono 12 le circolazioni previste dall’11 ottobre al 20 dicembre, con partenze da Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Caltanissetta.

Si parte l’11 ottobre con il treno storico da Palermo a Roccapalumba, mentre il 18 ottobre sarà la volta dell’itinerario tra Messina e Santo Stefano di Camastra.

Il 25 ottobre e il 20 dicembre da Palermo si potrà raggiungere Porto Empedocle lungo la Ferrovia dei Templi, con la possibilità di visitare anche il parco ferroviario della Fondazione FS. L’8 novembre il viaggio toccherà invece la costa tirrenica, tra Messina e Tusa.

Il calendario proseguirà il 15 novembre con il collegamento storico tra Catania e Taormina, il 22 novembre con il viaggio da Catania a Caltagirone, il 29 novembre con l’itinerario Caltanissetta-Modica e il 13 dicembre con quello tra Palermo e Castelvetrano.

Per il territorio della provincia di Ragusa, dunque, il doppio appuntamento è particolarmente significativo: oltre alle tre date della Ferrovia del Barocco tra Siracusa e Modica, il 29 novembre Modica sarà nuovamente destinazione di un treno storico, questa volta in partenza da Caltanissetta.

L’iniziativa punta così a trasformare il viaggio stesso in parte dell’esperienza turistica, valorizzando non soltanto le destinazioni ma anche le linee ferroviarie, i paesaggi e i borghi attraversati.

I biglietti sono disponibili attraverso i canali di vendita Trenitalia. Informazioni e calendario completo sono disponibili sui portali di Trenitalia e Fondazione FS.

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