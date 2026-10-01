Risolto il pasticcio dei buoni libro: a Modica arrivano i soldi per 1300 famiglie

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Dopo anni di attesa, verifiche amministrative e una vicenda finita anche al centro di un’inchiesta giudiziaria, arriva una svolta per le famiglie modicane che attendono i buoni libro relativi agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Saranno infatti pagati entro la fine del 2026. L’annuncio è arrivato dalla sindaca di Modica Maria Monisteri Caschetto, dopo il via libera dell’Organo Straordinario di Liquidazione, chiamato a gestire la fase di dissesto finanziario dell’ente.

L’OSL, con la delibera numero 44 del 29 settembre 2026, ha autorizzato il pagamento delle somme relative alle tre annualità. A beneficiarne saranno circa 1.300 famiglie, che potranno così recuperare contributi attesi da anni per le spese sostenute per i libri scolastici.

La procedura è stata particolarmente complessa. I fondi destinati ai buoni libro erano stati trasferiti dalla Regione Siciliana al Comune di Modica con una specifica destinazione e, negli anni successivi, la loro gestione è stata oggetto di approfondimenti e verifiche.

Una parte di questa vicenda è finita anche sotto la lente della magistratura. Nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Ragusa, condotta dalla Guardia di finanza, risultano indagati l’ex sindaco Ignazio Abbate, oggi deputato regionale, e l’allora segretario generale del Comune Giampiero Bella per la gestione dei contributi regionali destinati alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per le tre annualità. Secondo l’ipotesi accusatoria riportata nelle cronache giudiziarie, dei circa 472 mila euro trasferiti dalla Regione una parte, superiore a 148 mila euro, non sarebbe stata utilizzata per l’erogazione dei buoni libro e avrebbe dovuto essere restituita alla Regione.

Abbate ha respinto gli addebiti, sostenendo di non avere avuto responsabilità dirette negli atti amministrativi contestati e dichiarandosi fiducioso nell’operato della magistratura.

Parallelamente alla vicenda giudiziaria, il Comune ha dovuto affrontare il complesso iter amministrativo legato alle somme vincolate e alla situazione finanziaria dell’ente. La Regione aveva infatti chiesto la restituzione delle somme non utilizzate, mentre gli approfondimenti disposti dalle autorità competenti e dalla commissione straordinaria hanno portato, come riferito oggi dall’amministrazione, alla restituzione di una parte delle risorse originariamente erogate.

È in questo quadro che si inserisce il provvedimento dell’OSL del 29 settembre. Per la sindaca Monisteri, il nullaosta rappresenta il passaggio che consente finalmente di sbloccare i pagamenti.

«Si chiude così una vicenda complicata», ha dichiarato la sindaca, spiegando che gli uffici comunali dovranno ora completare tutte le procedure necessarie per arrivare all’effettiva erogazione delle somme.

Non sarà infatti un pagamento immediato. Le pratiche riguardano circa 1.300 famiglie e richiedono, ha spiegato l’amministrazione, tempi tecnici per completare le procedure. Il Comune comunicherà successivamente le modalità e i tempi effettivi di pagamento.

Per le famiglie interessate, tuttavia, il passaggio di questi giorni rappresenta la possibilità concreta di arrivare alla conclusione di una vicenda che si trascina da diversi anni.

I buoni libro in questione riguardano infatti tre annualità scolastiche ormai lontane nel tempo. La procedura amministrativa si era intrecciata con le verifiche sulla gestione delle risorse regionali e con la situazione di dissesto del Comune, rendendo particolarmente lungo il percorso necessario per arrivare all’erogazione.

Ora l’OSL ha dato il via libera e il Comune punta a completare l’iter entro la fine dell’anno.

Saranno dunque oltre mille le famiglie modicane che, dopo anni di attesa, potranno finalmente recuperare le somme spettanti per i libri scolastici.

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