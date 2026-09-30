Dalla fattoria alla tavola: il viaggio della qualità per il formaggio Ragusano DOP e il latte QS

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RAGUSA – Cosa c’è dietro un formaggio Ragusano DOP? E cosa significa, per il consumatore, scegliere un latte o un derivato a marchio QS – Qualità Sicura? Sono domande che portano direttamente dentro le aziende agricole, negli allevamenti, nei caseifici e lungo una filiera fatta di persone, controlli, competenze e legame con il territorio.

È da questa prospettiva che prende avvio “Prodotti di Fattoria”, il progetto promosso da Progetto Natura, la più grande cooperativa siciliana per la raccolta del latte, con il finanziamento della Regione Siciliana nell’ambito dell’intervento SRG10 – Promozione dei prodotti di qualità.

Il progetto nasce con l’obiettivo di raccontare e valorizzare alcune delle produzioni che meglio rappresentano la filiera lattiero-casearia siciliana, mettendo al centro il Ragusano DOP e il latte e i derivati a marchio QS – Qualità Sicura, sistema di certificazione regionale. Due realtà con caratteristiche e percorsi differenti, ma accomunate dalla necessità di garantire e comunicare la qualità lungo tutta la filiera.

Non si tratta quindi soltanto di parlare del prodotto che arriva sullo scaffale o sulla tavola. “Prodotti di Fattoria” vuole accompagnare il consumatore a conoscere ciò che precede quel momento: l’allevamento, la produzione del latte, i controlli, la trasformazione e tutte quelle fasi che contribuiscono a definire le caratteristiche di un prodotto certificato.

Il Ragusano DOP rappresenta, in questo percorso, una delle espressioni più identitarie della tradizione casearia del territorio ibleo. La sua storia è strettamente legata agli allevamenti e alla cultura agricola locale. È prodotto con latte vaccino intero proveniente dall’area individuata dal disciplinare e attraverso tecniche di lavorazione tradizionali che hanno contribuito a costruirne nel tempo caratteristiche e riconoscibilità.

Accanto alla tradizione del Ragusano DOP, il progetto porta l’attenzione sul sistema QS – Qualità Sicura, che riguarda la qualità certificata del latte e dei suoi derivati. Tracciabilità, controlli e attenzione alle diverse fasi della produzione sono elementi che consentono di fornire al consumatore informazioni più precise sull’origine e sulle caratteristiche di ciò che acquista.

Il filo conduttore è dunque quello della filiera. Dal lavoro dell’allevatore alla trasformazione, fino al prodotto che arriva al consumatore, “Prodotti di Fattoria” punta a rendere più comprensibile il valore che si trova dietro una certificazione e dietro una scelta alimentare consapevole.

Il progetto ha già vissuto il suo primo momento pubblico alla 51ª Fiera Agroalimentare Mediterranea di Ragusa, dove è stato allestito uno stand informativo dedicato all’iniziativa. Lo spazio è diventato un punto di incontro per visitatori e operatori, offrendo l’occasione di approfondire la conoscenza del Ragusano DOP, del latte QS e delle produzioni ottenute dalla materia prima.

Il racconto della filiera è passato anche dall’esperienza diretta. Nell’ambito della Fiera sono stati organizzati due laboratori di degustazione dedicati ai prodotti protagonisti del progetto. I partecipanti hanno potuto assaggiare il Ragusano DOP, il latte QS e alcuni derivati, mettendo a confronto produzioni diverse e imparando a riconoscerne caratteristiche e peculiarità.

A guidare le degustazioni è stato un maestro assaggiatore ONAF, che ha accompagnato il pubblico nella lettura delle caratteristiche organolettiche dei prodotti, fornendo gli strumenti per comprendere ciò che si trova nel bicchiere o nel piatto e per riconoscere gli elementi che distinguono una produzione di qualità.

È questo, in fondo, il senso di “Prodotti di Fattoria”: spostare l’attenzione dal prodotto isolato alla storia che lo accompagna. Una storia fatta di territorio, allevamento, lavoro, trasformazione e certificazione, nella quale la qualità diventa un percorso che parte dalla fattoria e arriva fino alla tavola.

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