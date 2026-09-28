Acate piange Simone Monello, la morte un mese dopo il matrimonio

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Acate piange Simone Monello. Simone, 36 anni, è morto all’alba di oggi nella sua casa. Titolare di una tabaccheria nel centro storico della cittadina, era molto stimato e conosciuto tra i cittadini acatesi.

Si era sposato nel mese di agosto, riuscendo a coronare il suo sogno dopo anni segnati dalla malattia. L’aggravarsi improvviso lo ha portato via in pochi giorni.

Simone Monello era figlio di Giuseppe Monello, dipendente del Consorzio di Bonifica, più volte consigliere comunale ad Acate e di Maria Grazia Miceli, docente di scuola dell’Infanzia. La Miceli è stata assessore comunale durante la sindacatura di Giovanni Caruso.

I funerali si svolgeranno domani 29 settembre, alle 15,30, nella Chiesa Madre “San Nicola di Bari” di Acate.

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