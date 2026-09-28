All’ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria è operativo il nuovo servizio di Chirurgia Vascolare interventistica, un’importante novità per l’offerta sanitaria dell’ASP di Ragusa che permette di eseguire direttamente in provincia procedure vascolari complesse finora potenzialmente legate al trasferimento dei pazienti a Catania. Il servizio, promosso dal responsabile della Divisione di Chirurgia Vascolare, dott. Andrea Li Destri, […]
Acate piange Simone Monello, la morte un mese dopo il matrimonio
28 Set 2026 12:37
Acate piange Simone Monello. Simone, 36 anni, è morto all’alba di oggi nella sua casa. Titolare di una tabaccheria nel centro storico della cittadina, era molto stimato e conosciuto tra i cittadini acatesi.
Si era sposato nel mese di agosto, riuscendo a coronare il suo sogno dopo anni segnati dalla malattia. L’aggravarsi improvviso lo ha portato via in pochi giorni.
Simone Monello era figlio di Giuseppe Monello, dipendente del Consorzio di Bonifica, più volte consigliere comunale ad Acate e di Maria Grazia Miceli, docente di scuola dell’Infanzia. La Miceli è stata assessore comunale durante la sindacatura di Giovanni Caruso.
I funerali si svolgeranno domani 29 settembre, alle 15,30, nella Chiesa Madre “San Nicola di Bari” di Acate.
© Riproduzione riservata