Camion, troupe e set: il cinema arriva a Ibla, anche Ragusa sarà protagonista di “Oliva Denaro”

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I mezzi della produzione cinematografica sono già arrivati a Ragusa Ibla. Camion, attrezzature e mezzi tecnici sono attualmente parcheggiati nell’area destinata alla troupe e fanno capire che anche Ragusa sta per entrare concretamente nella lavorazione di “Oliva Denaro”, il nuovo film diretto da Cristina Comencini e prodotto da Palomar, tratto dal romanzo di Viola Ardone.

Il set si prepara dunque a muoversi nel territorio ibleo dopo l’annuncio delle prime riprese, che partiranno da Sampieri e dall’ex Fornace Penna per poi spostarsi nelle altre location individuate dalla produzione. Tra queste anche Ragusa, oltre a Chiaramonte Gulfi.

A Ibla, intanto, l’arrivo dei mezzi è il primo segnale visibile di una produzione che nei prossimi giorni porterà nel territorio troupe, tecnici e attrezzature cinematografiche. Per chi vive o frequenta il centro storico, la presenza dei mezzi non è passata inosservata: è il preludio all’arrivo del set vero e proprio.

Il film racconta una storia che appartiene alla memoria italiana. È quella di Franca Viola, la giovane donna siciliana che nella metà degli anni Sessanta rifiutò il matrimonio riparatore dopo essere stata rapita e violentata. Una scelta che ebbe una portata enorme nella società italiana e che contribuì a mettere in discussione una concezione della violenza sulle donne allora profondamente radicata.

Nel romanzo di Viola Ardone la protagonista diventa Oliva Denaro, una quindicenne che si trova a dover affrontare una società nella quale la volontà della famiglia e le convenzioni sociali sembrano contare più della sua stessa libertà.

Cristina Comencini porta ora quella storia sul grande schermo. Il cast è ancora avvolto dal riserbo, così come il nome della giovanissima attrice che interpreterà la protagonista.

Il Ragusano avrà un ruolo importante nella costruzione cinematografica della vicenda. Chiaramonte Gulfi sarà trasformata nella cittadina immaginaria di Martorana, mentre altre scene saranno girate nelle diverse location individuate dalla produzione. E adesso anche Ragusa entra nel percorso del film.

Non è una novità assoluta per Ibla trasformarsi in un set. Il quartiere barocco è stato per anni una delle location privilegiate delle produzioni televisive e cinematografiche che hanno scelto il territorio ibleo. La presenza dei mezzi di “Oliva Denaro” aggiunge però un nuovo capitolo a questa lunga storia.

E c’è anche un elemento interessante nella scelta del territorio. La Sicilia raccontata dal film non sarà necessariamente quella dei luoghi reali della vicenda di Franca Viola. Le location iblee diventeranno il paesaggio cinematografico di una storia ambientata nella Sicilia degli anni Sessanta.

È proprio questo uno dei meccanismi del cinema: un luogo reale cambia identità sullo schermo e diventa un’altra città, un’altra epoca, un altro racconto.

Per Ragusa, intanto, il cinema torna a fare capolino tra le strade di Ibla. Prima ancora del primo ciak, sono arrivati i camion e le attrezzature. Il resto si vedrà nei prossimi giorni, quando la produzione entrerà nel vivo delle riprese. Foto di Massimo Rovetto

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