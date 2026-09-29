Una modella, una matita e un aperitivo: a Ragusa nasce AperiPainting. Ecco quando e dove

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Disegnare una persona dal vivo, lasciarsi guidare dalla propria mano e dalla propria creatività, senza sentirsi a scuola e senza bisogno di essere artisti. È questa l’idea alla base di AperiPainting, il nuovo format che porta in Sicilia un modo diverso di vivere il disegno e la socialità.

Il debutto è fissato per il 15 ottobre a Ragusa, nella Chiesa di San Bartolomeo, dalle 18.30 alle 21.30. Una serata nella quale arte e convivialità si incontreranno in un contesto informale, con un modello o una modella dal vivo e un aperitivo rigorosamente alcol free.

Il principio è semplice: davanti ai partecipanti ci sarà una persona in posa e ciascuno potrà interpretarla attraverso il proprio disegno, seguendo il proprio stile e il proprio livello di esperienza. Non ci saranno voti, esercizi da consegnare o una tecnica da imparare necessariamente. E soprattutto, non è richiesta alcuna preparazione artistica.

AperiPainting nasce infatti lontano dalla logica della scuola di disegno. Le serate sono pensate come vere e proprie sessioni di disegno dal vero, aperte tanto a chi disegna abitualmente quanto a chi non prende una matita in mano da anni e vuole semplicemente provare qualcosa di nuovo.

È proprio questa libertà a rappresentare uno degli elementi più interessanti del format: principianti, appassionati ed esperti possono sedersi nello stesso spazio, osservare lo stesso modello e trasformare ciò che vedono in qualcosa di completamente personale.

Si potrà arrivare con il proprio materiale da disegno, mentre per chi ne fosse sprovvisto saranno disponibili materiali messi a disposizione durante la serata. L’aperitivo, invece, accompagnerà l’esperienza creando quella dimensione conviviale che vuole distinguere AperiPainting da una tradizionale sessione di disegno.

Il progetto non si fermerà però alla prima serata. L’idea è infatti quella di costruire progressivamente una rete di appuntamenti anche in altre città siciliane. E ancora prima del debutto ragusano sono già arrivate richieste e manifestazioni di interesse da altre località, facendo intravedere la possibilità che il format possa presto uscire dai confini del primo appuntamento.

In prospettiva sono previsti anche workshop e lezioni affidati a insegnanti e professionisti, dedicati a tecniche e discipline artistiche specifiche. Un’evoluzione che affiancherà alle serate più libere momenti di approfondimento per chi vorrà invece confrontarsi con competenze e percorsi più strutturati.

Alla base rimane però un’idea molto semplice: riportare le persone davanti a un soggetto reale, a osservare, disegnare, parlare e stare insieme. In un momento in cui gran parte delle esperienze artistiche passa attraverso uno schermo, AperiPainting prova a riportare l’arte alla sua dimensione più diretta: una matita, un foglio, una persona davanti agli occhi e il tempo per guardare davvero.

Il primo appuntamento sarà dunque a Ragusa, il 15 ottobre, dalle 18.30 alle 21.30, nella Chiesa di San Bartolomeo. Per informazioni, prenotazioni e aggiornamenti sui prossimi appuntamenti è possibile seguire AperiPainting Italy su Instagram e Facebook oppure scrivere a aperipaintingitaly@libero.it. la foto di questo articolo è generata da AI





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