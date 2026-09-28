Via Rapisardi riaperta al traffico dopo quasi 10 anni, ma la vera partita resta via Roma

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Da oggi via Rapisardi è tornata percorribile nel tratto compreso tra corso Vittorio Veneto e corso Italia. Dopo quasi dieci anni di chiusura, viene così eliminata una delle interruzioni alla viabilità che più a lungo hanno condizionato la circolazione nel centro di Ragusa, restituendo al traffico un collegamento importante per l’intera area.

La riapertura era stata annunciata nei giorni scorsi dal sindaco Peppe Cassì, che aveva indicato proprio lunedì 28 settembre come data per la rimozione delle limitazioni. Un intervento che, al di là della lunghezza del tratto interessato, ha un valore concreto per la mobilità cittadina perché consente di ricucire un pezzo della rete viaria rimasto per anni interrotto.

Ma l’annuncio sulla viabilità contiene anche un’altra questione: via Roma.

Il sindaco ha infatti spiegato che sono già in corso i rilievi tecnici necessari a individuare gli accorgimenti indispensabili per consentire, in determinati giorni e orari, anche la riapertura al traffico di via Roma.

Ed è qui che la questione diventa decisamente più complessa.

Perché via Roma non è semplicemente una strada sulla quale basterebbe spostare una transenna. Nel corso degli ultimi anni quello spazio è stato ripensato come area pedonale e isola senza traffico, con una configurazione che non può essere semplicemente cancellata dall’oggi al domani per riportare le automobili.

Per trasformare l’attuale assetto in una zona a traffico limitato servono soluzioni tecniche da progettare, verifiche sulla sicurezza e sulla circolazione, oltre a interventi e investimenti economici. Occorre capire come gestire gli accessi, quali sistemi adottare, come garantire il funzionamento della Ztl e soprattutto come conciliare il traffico veicolare con una strada che è stata nel frattempo progettata con una funzione completamente diversa.

Insomma, la riapertura di via Roma, se mai arriverà, non sarà una semplice operazione amministrativa. E difficilmente sarà imminente.

Su questo tema, peraltro, si è aperto nelle ultime settimane uno scontro politico e cittadino particolarmente acceso. Gli ambientalisti hanno contestato duramente l’ipotesi di riapertura, sostenendo che rappresenterebbe un passo indietro rispetto alle politiche di mobilità sostenibile e alla scelta di valorizzare gli spazi pedonali. Anche le opposizioni hanno messo nel mirino l’amministrazione Cassì, richiamando le posizioni e gli impegni assunti negli anni precedenti sulla mobilità del centro storico.

Da una parte c’è dunque chi considera la riapertura necessaria per restituire maggiore fluidità al traffico e rivitalizzare una zona che, secondo questa impostazione, avrebbe bisogno di essere nuovamente attraversata dalle automobili. Dall’altra c’è chi vede nella scelta il rischio di tornare a un modello di mobilità superato, sacrificando proprio quegli spazi pedonali e quelle soluzioni di mobilità sostenibile che erano state al centro delle trasformazioni recenti.

E c’è anche una domanda più politica, che inevitabilmente accompagna questa vicenda: perché oggi si torna a parlare con tanta forza della riapertura di via Roma?

La riapertura di via Rapisardi dimostra che, quando esiste una soluzione tecnica e amministrativa, una strada può tornare a essere percorribile anche dopo anni. Via Roma, invece, è ormai un’altra cosa. La strada fisica è la stessa, ma il suo assetto è cambiato e con esso sono cambiate le scelte urbanistiche e di mobilità che la riguardano.

Per questo la domanda finale è forse la più semplice e, allo stesso tempo, la più difficile: chi vuole davvero la riapertura di via Roma?

È una domanda che merita una risposta che vada oltre gli schieramenti politici, le polemiche e le dichiarazioni. E noi di RagusaOggi proveremo presto a dare una risposta.foto di Salvo Bracchitta

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