È venuta a mancare, all’età di 96 anni, Carmela Cappello, vedova Schembari

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

A darne il triste annuncio sono i figli Giuseppe, Licia e Maria Giovanna, i generi Marco e Biagio, la nuora Salvina, i nipoti Federica, Francesco, Valentina, Giulia, Andrea, Enrico e Giuseppe, la cognata Giovanna, gli altri nipoti e tutti i parenti.

Il corteo funebre muoverà martedì 30 settembre alle ore 15.45 dall’abitazione dell’estinta, in via Aspromonte 28, a Ragusa. I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Paolo Apostolo.

Al termine delle esequie, la salma sarà trasferita al cimitero di Marina di Ragusa.

La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Si dispensa dalle visite.

© Riproduzione riservata